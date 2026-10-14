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Regresa “Baywatch”: mira el “trailer” de la icónica serie de salvavidas

¿Cuándo estrena? ¿Quiénes serán los nuevos actores? ¿Dónde podrás verla? Te decimos.

14 de octubre de 2026 - 8:47 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Parte de los actores de la serie original. (IMDb)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Acción, rescates en el agua y el drama protagonizan las primeras imágenes de la nueva versión de “Baywatch”, la icónica serie de socorristas que vuelve en 2027 a la televisión.

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La serie, que se plantea como una secuela directa de la serie original, ha publicado un trailer con las primeras imágenes de su nueva temporada, que será emitida por Fox.

En ellas se pueden ver escenas de acción como un avión que se estrella frente a la costa, la explosión de una torre de vigilancia y una buena dosis de drama entre los miembros del equipo de socorristas.

Todo ello acompañado con la mítica melodía de la serie de fondo (I’m Always Here”) y las playas de Los Ángeles, principalmente en Santa Mónica y Venice Beach, como escenario.

El reparto de esta nueva etapa de ‘Baywatch’ está encabezado por el canadiense Stephen Amell’s (‘Arrow’), que encarna a Hobie Buchannon, el hijo del mítico Mitch Buchannon (David Hasselhoff), que sigue los pasos de su padre y ahora es el jefe de los socorristas.

Completan el reparto los actores Jessica Belkin, Hassie Harrison, Shay Mitchell, Thaddeus LaGrone, Noah Beck y Brooks Nader.

La primera temporada de “Baywatch”, estrenada en 1989, fue todo un éxito mundial. La serie estaba protagonizada por David Hasselhoff, Pamela Anderson, Michael Newman, Alexandra Paul, Yasmine Bleeth, Erika Eleniak y Billy Warlock.

Posteriormente, dio lugar a varias series derivadas, como ‘Baywatch Nights’ y ‘Baywatch: Hawaiian Wedding’, donde participó Jason Momoa, así como a una adaptación cinematográfica estrenada en 2017, protagonizada por Dwayne Johnson y Zac Efron.

Según Deadline, Prime Video adquirió los derechos de la nueva serie para España, Italia, Alemania, Francia, Alemania, Portugal, Benelux, Suiza, Austria, Turquia, Canadá, América Latina e India y Sky las compró para UK e Irlanda.

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