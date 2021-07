De la misma forma que probablemente pocas personas extrañen la etapa dramática de la carrera de Liam Neeson antes de que se dedicara de lleno a hacer películas de acción; resulta poco probable que los que decidan ver “Jolt”, el nuevo largometraje de Amazon Prime, añoren a la Kate Beckinsale que hizo su debut en “Much Ado About Nothing” y luego ofreció interpretaciones dramáticas destacadas en “Cold Comfort Farm” y “The Last Days of Disco”.

Para los que conocen a la actriz por sus filmes de “Underworld”, no será sorpresa verla en un filme donde la atracción principal es ver a la actriz británica aniquilando a cualquiera que se meta en su camino. Aún así, “Jolt” resulta ser una de las ofertas de acción más frustrantes que han estrenado en mucho tiempo.

El filme captura y explota al máximo el sentido del humor negro y sagaz de Beckinsale, quien claramente se disfruta cada momento en pantalla, pero lo hace apoyándose de un guion que no tiene ningún tipo de credibilidad.

La historia se desarrolla en un mundo donde la lógica simple aplica a todo. El que Beckinsale haya obviado esto para divertirse con un personaje que no tiene control de sus instintos violentos es comprensible, pero ¿qué rayos hacen Stanley Tucci, Susan Sarandon y Bobby Canavale en roles que no hacen nada con su talento histriónico?

La contestación a esa pregunta está en que Amazon evidentemente piensa construir una franquicia de filmes alrededor del personaje de Lindy (Beckinsale) una joven que ha decidido controlar sus instintos violentos con un chaleco que le da un choque de electricidad cada vez que va actuar de forma impulsiva. El público conoce al personaje cuando decide arriesgarse e ir en una cita a ciegas con un contable (Jay Courtney). Lo que podría ser el principio de una historia de amor tiene un viraje trágico cuando este es asesinado. Lo cual deja a la protagonista buscando a los responsables para vengar la muerte de su alma gemela, con quien solo tuvo una sola cita.

Aunque la directora Tanya Wexler filma la acción de una forma competente y efectiva, la única razón para ver este filme es la chispa en los ojos que tiene Beckinsale cada vez que su personaje hace algo violentamente inapropiado. Aún así, esto no quita que resulte deprimente el que Hollywood no tenga algo mejor para esta actriz y, sinceramente, para el resto del elenco de esta película.