“All Together Now”, largometraje que estrena hoy en Netflix, ha sido diseñado para que el público se sienta bien después de haber acompañado a la protagonista en una jornada emocional intensa. Las manipulaciones del guion, que adapta la novela homónima de Mathew Quick, son sublevadas por el temple de la dirección de Brett Haley y la integridad de las interpretaciones del elenco principal, que incluye a Auli’i Cravalho, Justina Machado, Rhenzy Feliz, Fred Armisen, Judy Reyes y Carol Burnett.

Aunque la trama del filme sucede en un contexto real, los elementos básicos de la historia vienen directo de un cuento de hadas. Lo que sucede es que en este filme, Cenicienta primero no quiere aceptar la ayuda de los ratones para poder coser su propio traje. La diferencia crucial es que lo que está en juego para” la princesa” de este filme no es un final feliz con un príncipe azul.

La primera secuencia del filme confirma que Amber (Cravalho) tiene una disposición natural para una actitud positiva y querer ayudar a la mayor cantidad de gente de su comunidad. Una vez que su rutina diaria es establecida el filme da su primer viraje y revela que Amber y su madre (Machado) se han quedado sin hogar y llevan viviendo un tiempo dentro de una guagua escolar. Las razones de como estos personajes llegaron a estas circunstancias son delineadas con delicadeza y honestidad por Machado y Cravalho.

PUBLICIDAD

Amber no es víctima de una mala madre, pero después de la muerte repentina de su padre ésta ha ido sucumbiendo lentamente a malas decisiones y a una adicción al alcohol.

“All Together Now” tiene dos virajes trágicos adicionales que la protagonista tiene que enfrentar y que no deben ser revelados. Aunque sea un triunfo pequeño, es admirable que el filme no sucumba por completo a las tendencias de un melodrama y que preserve su melancolía cuando busca resaltar la lección positiva que aprende Amber antes de llegar a los créditos. No le resta nada al filme dejarles saber que Amber eventualmente descubre la importancia de poder pedir ayuda y hasta es premiada con su propia hada madrina. Todo esto es una fantasía disfrazada de realidad, pero la esperanza de que esto sí pudiera suceder que genera el filme es genuina.