“Chemical Hearts” es un drama romántico peculiar. La adaptación de la novela homónima de Krystal Sutherland, que estrena hoy en la plataforma de Amazon Prime, tiene la distinción de no caer en las trampas melodramáticas que se explotan en este genero particular; pero tampoco resuelve la ausencia de esto con fantasías románticas risibles.

Esta es una historia donde el amor verdadero no lo resuelve todo. De hecho, el enfoque del guion y la dirección de Richard Tanne (Southside with You) busca explorar el abismo que hay entre el intelecto y las emociones cuando el cuerpo es alterado químicamente por la idea de haber conocido a tu alma gemela.

Si eso no suena particularmente entretenido, sepa que esa tesis viene acompañada de una sensibilidad tangible y con interpretaciones de primera por un elenco de jóvenes que es liderado por Lili Reinhart y Austin Abrams.

El eje del filme es Henry (Abrams), un joven introvertido que acaba de iniciar su último año de escuela superior con el propósito de ser el editor del periódico de su escuela. Es precisamente de esa forma que el protagonista conoce a Grace (Reinhart), una sénior nueva que tiene un pasado misterioso que Henry encuentra irresistible.

Cómo exactamente se desarrolla la intimidad entre los dos personajes principales no debe ser discutido, pero el trabajo de Tanne como guionista y director lo estructura como una montaña rusa de emociones.

Lo que debe estar claro es que porque “Chemical Hearts” tenga a adolescentes como figuras centrales no lo obliga a definirse como un “teen movie”. Aquí todos los personajes tienen la humanidad compleja que distingue los mejores dramas. Grace no es un misterio, sino una chica que no ha superado sus traumas. Henry es sensible, pero no queda atrapado en un estereotipo o, peor aún, presentado como un ideal romántico.

El filme logra ser infinitamente más interesante al explorar los errores que cometen estos personajes durante su romance en vez de cubrirlo todo con una avalancha de clichés románticos que hacen más fácil que el público quede seducido ante una fantasía inalcanzable.