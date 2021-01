A pesar de tener un ritmo pausado, uno de los aspectos más fascinantes y entretenidos de “The Little Things” es cómo el filme se las ingenia para desviarse subversivamente de las convenciones de un filme de suspenso tradicional. No es ningún accidente que esta sea una producción protagonizada por Denzel Washington, Rami Malek y Jared Leto, tres ganadores de premio Oscar que aquí tienen la oportunidad de expandir el alcance de su talento a la misma vez que desafían los arquetipos de este género.