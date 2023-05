Aunque se presenta como una propuesta cinematográfica moderna, la debilidad más grande de “The Mother”, largometraje que estrena este viernes en la plataforma digital de Netflix, es cómo toma convenciones genéricas de un melodrama y trata de trasplantarlas a una oferta de acción.

El personaje de Jennifer López en esta película es un arma letal. Una exmilitar que queda atrapada entre los enredos corruptos de dos criminales, lo que la obliga a generar varias balaceras y momentos violentos. Sin embargo, el conflicto central de su personaje es casi idéntico al de una de los muchos personajes que interpretó Joan Crawford hace más de 60 años. Una heroína que no puede tenerlo todo y tiene que sacrificar el poder estar con su hija para asegurarle un futuro donde ella sí pueda tener felicidad sin sacrificios.

Por más genérico o familiar que resulte, el filme logra superar esto por dos razones. Primero, la excelente dirección de Niki Caro. Aquí al igual que en su versión de Mulan, la directora tiene un manejo impecable del ritmo de la historia y de cómo facilitarlo con una propuesta audiovisual que no sacrifique el trabajo de su elenco. Lo segundo, y en realidad la razón principal para ver el filme, es el trabajo de Jennifer López en el rol titular.

Aunque la película claramente ha sido construida como un vehículo de estrella para ella, resulta interesante ver cómo López entrega una interpretación mucho más compleja y completa en un filme que no la tiene enfrentando un conflicto romántico. No es que la actriz no tenga buenas destrezas para la comedia, lo que sucede es que como interprete sobresale más cuando se entrega de lleno a las imperfecciones de sus personajes, algo que usualmente no se explora en una comedia romántica.

La trama del filme se divide en dos partes. La primera se entrega de lleno a generar acción y suspendo presentando cómo la protagonista tiene que tratar de rescatar a su hija que dio en adopción apenas horas después de haber dado a luz, y que fue raptada por enemigos de su pasado. La otra sección presenta cómo la relación con la hija (Lucy Páez) se desarrolla de forma accidentada, mientras el personaje titular la entrena para sobrevivir.

Vale la pena señalar que más nadie en pantalla tiene la oportunidad de igualar los esfuerzos histriónicos de su actriz principal. Y no es por falta de talento. Gael García Bernal y Joseph Finnes interpretan a los hombres que amenazan la vida de la hija de la protagonista, pero el guion no tiene espacio para darle algo más interesante que hacer que no sea recibir pescozones de Jennifer López.

“The Mother” no es el material más genérico de la filmografía de su estrella, pero está bastante lejos de las ofertas (“Hustlers”, “Out of Sight”) que pueden ser celebradas como sus mejores filmes.