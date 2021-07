Durante sus primeros 75 minutos “Jungle Cruise”, la súper producción de Walt Disney Pictures que estrena este jueves en cines y al día siguiente en la opción Premium de Disney Plus, logra evocar y mezclar efectivamente la magia cinematográfica de filmes como “Raiders of the Lost Ark” y “Romancing the Stone”. Para los que crecieron con este tipo de filme, esto generará una oleada de nostalgia mágica que elevará los niveles de entretenimiento que ofrece el filme. Para aquellos que no tienen ese punto de referencia, la química indiscutible entre Dwayne Johnson y Emily Blunt será más que suficiente para garantizar su satisfacción.

Desafortunadamente, todo esto es puesto en riesgo y casi descarrilado por un viraje a mediados del segundo acto que desaparece la magia del filme y nos recuerda abiertamente que esto es un ejercicio comercial que tomó su inspiración de una atracción de Disneyland.

Y precisamente, el problema es tratar de incorporar un elemento sobrenatural, simplemente porque fue algo que funcionó en la primera película de “Pirates of the Caribbean”.

Dar los detalles de por qué el viraje no funciona sería entrar en territorio de “spoilers”, así que cuidadosamente le indico que el resultado de esta decisión ilustra claramente que como intérprete Johnson, por más carismático y por más que siempre logre tener la simpatía de la audiencia, no funciona en todos los contextos de este filme.

La producción no se desmorona por completo gracias a Blunt, quien se divierte de lo lindo con su rol y tiene la fortuna de tener el personaje que genuinamente funciona como la protagonista.

En esta película la actriz británica que le ha robado el show a Meryl Streep en múltiples ocasiones interpreta a Lily Houghton, una científica que no tiene paciencia para las limitaciones que los hombres de su época le ponen a las mujeres con una mente brillante. Ella está convencida que el ingrediente para una cura a varias enfermedades mortales está en el medio de las junglas del Amazonas y va a hacer todo lo posible para probarlo. Esto incluye robar artefactos arqueológicos y tener que lidiar con Frank (Johnson) el capitán insoportable del bote que la va a llevar a su destino.

El viraje que está atado a una magia que resucita a los conquistadores que por primera vez buscaron lo que busca Lily en realidad no descarrila el filme por completo. Una vez sucede la única diferencia es que la cuota de efectos digitales se dispara por completo. Aún así, no deja de ser frustrante. No es difícil imaginarse una versión del filme donde esto no sucede y la aventura hubiera sido igual de divertida y aún más distintiva que abiertamente tratar de emular la fórmula de algo que funcionó para otra franquicia.