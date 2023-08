A pesar de haber entrado al cine libre de alguna expectativa que no fuera ver entretenimiento desechable, divertido, “Meg 2: The Trench” como quiera se las ingenia para ser una experiencia cinematográfica irritante y definitivamente la peor película de la temporada de verano. Lo que funcionó como humor negro en el primer filme, aquí abre el paso para que el credo de la producción sea: ¿Qué es lo más tonto que podemos hacer con este momento de la trama? Si esta secuela es evidencia de algo es que su equipo de producción claramente son fanáticos de “Sharknado” y no de “Jaws” o ni siquiera “Deep Blue Sea”.