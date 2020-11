Han pasado seis años desde la última vez que una película de David Fincher llegó a los cines, pero desde su primer encuadre de “Mank” queda claro que la espera valió la pena. Considerando lo destacada que ha sido su filmografía , parecería una exageración decir que el director lleva toda su carrera preparándose para este filme, que estrena este jueves en las salas de Fine Arts de Puerto Rico y el 4 de diciembre en la plataforma digital de Netflix. Sin embargo, resulta importante resaltar que “Mank” posee la misma calidez emocional que “The Curious Case of Benjamin Button” junto con el ingenio narrativo de filmes como “The Game” y “Seven” y el humor anárquico que distinguió a “Fight Club” y “Gone Girl”.