La elegancia, sutileza y el poder dramático del filme One Night in Miami, el excelente largometraje que estrena este viernes en Amazon Prime, parece ser el resultado de un cineasta veterano. Sin embargo, esta adaptación de la obra de teatro de Kempt Power (Soul), quien también estuvo a cargo de escribir el guión, es el debut de la talentosa y aclamada actriz Regina King (Watchmen, If Beale Street Could Talk) como directora.