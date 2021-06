Chispa. Esa es la palabra clave y la razón principal para ir al cine a ver el documental sobre la vida y carrera de la legendaria artista puertorriqueña Rita Moreno, titulado “Rita Moreno: Just A Girl Who Decided to Go for It”. La chispa carismática de tener a Moreno, ganadora de todos los premios que se pueden repartir en la industria del entretenimiento, contando su propia historia y la chispa dramática que la directora Mariem Pérez ha logrado al conectar secciones cruciales de las vivencias de Moreno con temas contemporáneos que aún siguen presente para las mujeres que trabajan en la industria del entretenimiento.

Una de las que más impacta, es la que detalla los roles que trataron de atrapar a Moreno como un estereotipo racial o como un objeto sexual. Algo que siguió sucediendo después de su icónico y trascendental rol en “West Side Story”. De la misma forma, el documental muestra como mucho antes de que las discusiones de hostigamiento sexual se convirtieran en un hashtag y en un movimiento que derrumbaron a figuras como Harvey Weinstein y Bill Cosby en la industria del entretenimiento, Moreno lleva años hablando abiertamente de los abusos que ella y todas las actrices que quedaron amarradas al sistema de estudios sufrieron.

Como cineasta, Pérez sabe que el núcleo de su filme es Moreno, lo cual le permite navegar una propuesta audiovisual convencional con mucha agilidad y creando un ritmo que destruye la noción de que este documental es un perfil de celebridad superfluo. Ahora sí, de todos los temas que se tocan, hay uno que queda incompleto, La versión nueva de “West Side Story” es presentado como un momento de cierre para Moreno y todo lo que ha hecho en su carrera. Sin embargo, se siente como una oportunidad perdida el no tener a Moreno hablando de lo que significa ahora regresar a ese mismo espacio para la representación de puertorriqueños en la pantalla grande. Aún así, las imágenes de Moreno bailando salsa con Steven Spielberg son un tesoro, al igual que muchos de los momentos que capturan el espíritu gozoso y luchador de esta artista.