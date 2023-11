No hay forma de negar que en Hollywood las secuelas o las precuelas simplemente son parte de un modelo de negocio que se concretó hace mucho tiempo. Es por eso que resulta sorprendente que “The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes”, adaptación de la primera precuela de esa saga que estrena este jueves en los cines de Puerto Rico y Estados Unidos, sea el mejor filme de la franquicia.