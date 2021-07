La adaptación de Netflix de la novela The Last Letter From Your Lover, que ya está disponible en la plataforma digital, llega armada con una puesta en escena espectacular.

La cinematografía es suntuosa, las localizaciones extravagantes y el vestuario de época particularmente glamoroso. A eso se le suma el que los roles principales son interpretados por Felicity Jones y Shaileene Woodley, dos actrices más que capaces de lograr capturar la humanidad de sus personajes.

Donde el filme se queda corto es en poder aportar alguna observación astuta o profunda sobre las complicaciones románticas que alimentan la trama central de la película.

La producción da brincos entre dos romances y sus complicaciones. En uno, Woodley interpreta a una mujer casada en los sesenta que se siente atrapada en un matrimonio inerte. Esto cambia cuando conoce a un periodista que la reta a pensar fuera de su clase social. Al no poder estar juntos, los amantes intercambian una serie de cartas donde desnudan sus almas. Décadas más tarde, estas cartas son rescatadas por una periodista (Jones) que se ve inspirada por este romance del pasado a darle una nueva oportunidad al amor.

Además de la impresionante puesta en escena del filme y las actuaciones sólidas del elenco principal, que tiene a Callum Turner, Joe Alwin y Nabhaan Rizwan como los contrapartes masculinos en los romances, el otro toque distintivo de la película es el contraste entre el romance moderno con la nostalgia romántica del intercambio de cartas de la pareja en los sesenta.

El intercambio de textos y la mala comunicación que trae la tecnología no compara con accidentes de carros, esposos manipuladores y perdida de memoria. Aún así, como suele suceder en este tipo de película, el amor lo puede todo. Una pena que no se explore con más profundidad cómo exactamente es que lo logra.