Resulta admirable el que “The Matrix Resurrections”, la nueva producción de Warner Brothers que estrena este miércoles en cines y en HBO Max no se conforme con ser un producto corporativo. De hecho, uno de los elementos más inesperados y constantemente interesantes es el comentario “meta” del guión de por qué existe otra versión de The Matrix. El guión del filme no pierde ni una sola oportunidad para señalar, satirizar o desafiar la obsesión que hay en la cultura popular de regresar a las glorias del pasado para simultáneamente tener un impacto en el futuro.

La capa adicional que nos vuelve a conectar con Neo (Keanu Reeves) y Trinity (Carri-Anne Moss) y la profundidad de lo que se plantea le dan un toque distintivo a esta secuela, pero no evitan que la película sea victima de lo que está criticando. De hecho, en varias ocasiones Lana Wachowski parece estar mas enfocada en re contextualizar el legado de las secuelas que en crear algo genuinamente memorable con esta. Esto podría haber resultado en un verdadero desastre, pero la cineasta no pierde la oportunidad de expresar varias de sus ambiciones artísticas. Gracias a esto, “Matrix Resurrections” queda alineada con lo mejor de estos filmes, aunque no se logre recrear el impacto indiscutible de la película original.

Descubrir los detalles de por qué exactamente estamos en otra versión de la esclavitud digital de la Matriz se deben descubrir viendo la película. Lo que sí se puede discutir abiertamente es que, dado que Neo tiene que enfrentar la posibilidad que las acciones de su pasado no tuvieron el impacto esperado, esta película tiene mayor resonancia emocional que las anteriores y un toque de melancolía inesperado. Esto, en muchas ocasiones, choca con el enfoque de Wachowski en los momentos de acción. La cineasta los filtra a través de un tono de farsa, como si el señalar que estos son los momentos “obligatorios” de la película, la liberara de la responsabilidad de hacer algo nuevo con ellos. Reeves resulta ser el actor perfecto para transitar esta cuerda floja, logrando una flexibilidad sutil que logra darle cohesión al tono del filme. Muchos de los integrantes nuevos del elenco, en particular Jonathan Groff y Neil Patrick Harris, no logran entrar en la misma frecuencia. Esto no es algo que descarrila el filme pero si le roba un poco de tensión en su última sección.

Por más ambiciosa que sea esta película y aunque sea por otras razones, “The Matrix Resurrections” corre el mismo destino que las secuelas anteriores. Interesante en muchos momentos y consistente en sus niveles de entretenimiento, pero muy lejos del impacto del estreno de la película original.