Decir que “The Suicide Squad” registra como un milagro cinematográfico es una hipérbole que definitivamente afectará las expectativas de los que quieran ver este filme. Aún así, como todo en la vida, el contexto de donde la segunda película de esta propiedad intelectual de DC Comics y Warner Brothers logra llegar a este nivel resulta importante. Así que vamos. Considerando lo errático e inconsistente que han sido las películas que han traído los personajes de DC a la pantalla grande y los datos que muestran que el estudio constantemente troncha las ambiciones artísticas de los directores que lo han intentado, el nivel de subversión que James Gunn ha logrado plasmar en pantalla con esta película deja a cualquiera incrédulo.

Cada encuadre de este filme, que estrena de forma simultánea en cines y en HBO MAX este jueves, carga con el espíritu anárquico del cineasta. Sangrienta, inapropiada, inteligente y totalmente descabellada, en sus primeros quince minutos esta “Suicide Squad” establece que cualquier cosa puede pasar y que no hay límites para la creatividad y las ambiciones de Gunn como guionista y director.

A pesar de que el filme cuenta con actores que participaron en la primera película, Viola Davis, Margot Robbie y Joel Kinnaman, la narrativa no tiene una continuidad directa con el filme anterior. El concepto es el mismo. Davis interpreta a Amanda Waller una agente del gobierno que coordina misiones suicidas para Task Force X, un escuadrón de super villanos que intercambian su participación en estas operaciones mortales para poder salir de la cárcel.

Con Gunn a cargo de esta misión, los personajes más surreales del universo de DC se presentan aquí. Algunos tienen tres segundos en pantalla, otros son utilizados para metáforas visuales descabelladas. Todos alimentan la noción de que mientras más extraño y alocado sea más entretenido y divertido será el filme. Y la realidad es que Gunn no está equivocado. La latitud dramática de esta producción es tan amplia que Gunn logra infiltrar una crítica a la política extranjera de los Estados Unidos a la misma vez que convierte su filme en una oda a las películas de ciencia ficción de los cincuenta que Ed Wood adoraba. Por si no quedó claro, James Gunn es un genio y esto es una obra maestra. Hipérbole o no, es un verdadero milagro que Warner Brothers haya decidido apoyar su visión creativa para esta franquicia.