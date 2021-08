Durante toda su duración “Vacation Friends”, largometraje que estrena hoy en Hulu, coquetea con ser el tipo de comedia predecible que sacrifica la lógica de la trama por el chiste más bobo.

La película nunca cae permanentemente en esa trampa. Esto se debe en gran parte a un guion que activamente trata de darle virajes a las convenciones de este tipo de comedia y de la química tangible que hay entre John Cena, Lil Rel Howery, Meredith Hagner e Yvonne Orji. Esa química no logra que la película pueda ser declarada una propuesta original o memorable, pero definitivamente sostiene efectivamente los niveles de entretenimiento.

Cena y Howery, en particular, logran sacarle provecho a sus personajes de una forma que no se siente como una variación trillada de la pareja dispareja. La producción hubiera sido aún más interesante si lograra lo mismo con Orji y Hagner. No queda claro si esto no sucede porque el guion se enfoca completamente en dejarnos saber que Lil Rel es quien tiene el rol protagónico o por falta de creatividad.

Lo que sí funciona es cómo los escritores, que incluyen al director Clay Tarver, Tim Mullen y Tom Mullen, logran complicar la trama con una sensibilidad cómica simple.

La trama arranca dejándonos saber que Marcus (Howery) es alguien obsesionado con la perfección y ha llevado a su pareja a unas vacaciones románticas en México para proponerle matrimonio de una forma memorable. De más está decir que las cosas no van como se planificaron y las vacaciones son secuestradas por Kyla (Hagner) y Ron (Cena), una pareja que vive su vida al extremo y sin inhibiciones.

La primera decisión acertada del filme es no crear una relación antagónica entre las parejas. Parte de la chispa cómica es ver cómo la locura de Ron y Kyla les da la clave a los protagonistas para ser más espontáneos. El próximo acierto es no limitar la trama a las vacaciones y dar un brinco para mostrar cómo sus nuevas amistades eventualmente crean un caos para su boda.

A pesar de todos estos enredos, los mejores momentos cómicos del filme tienen a John Cena y Meredith Hagner jugando con las expectativas del público si son dos locos o dos espíritus libres. La forma en que se contesta esta interrogante es bastante convencional, lo cual está atado a la debilidad principal del filme. Esta es una comedia que critica el ser convencional, pero a la larga opta por eso mismo en sus decisiones creativas.