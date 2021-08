Aquellos que estén ansiosos por explorar las múltiples realidades del universo cinematográfico de Marvel podrían ver el estreno de What If?, la serie animada de Marvel Studios que estrena este miércoles en Disney Plus, como un ensayo general antes de las próximas películas de Doctor Strange y Spiderman. Esta serie propone versiones alternas de los eventos oficiales de la narrativa de las películas.

Aunque la estructura dramática de los episodios es sólida y bien ejecutada, esta serie requiere conocimiento vasto de todas las películas del MCU que se han estrenado. Resulta difícil de concebir que alguien que no las haya visto capte el impacto de los experimentos narrativos que aquí se hacen. Lo otro que está presente aquí es una ola de nostalgia por las series animadas de súper héroes de los 90. Aunque los episodios preservan el tipo de acción espectacular que es asociado con estos personajes, la animación 2D tradicional definitivamente le da una vibra retro a esta propuesta.

Esta primera temporada tiene pautada explorar la interrogante titular en nueve ocasiones. Si los primeros tres episodios son indicación de lo que queda de la temporada, el show siempre se encargará de incorporar el tono del filme que está alterando. El primer episodio considera lo que hubiera sucedido si Peggy Carter hubiera asumido la responsabilidad de Steve Rogers como Capitán América. La historia es como una versión condensada de la primera película del Capitán con alusiones directas a la serie “Agent Carter” y con el tono melancólico que caracterizó el romance imposible entre Peggy y Steve.

El segundo episodio se coloca en el tono sardónico de los filmes de “Guardians of the Galaxy” y entrelaza el destino de Starlord con los del futuro rey de Wakanda. Mientras que el tercer episodio se va más oscuro que el subtexto de “Captain America Winter Soldier” imaginándose un mundo donde la iniciativa de los Avengers es destruida por un asesino en serie.

Una de las cualidades distintivas de la series es que la mayoría de las estrellas que trabajaron en los filmes regresan a interpretar la versión animada de su personaje. Los únicos que decidieron no participar en este proyecto fueron Chris Evans, Scarlett Johansson y Benicio Del Toro.