ROMA.- La actriz Rita Moreno reconoció “los nervios y la emoción” que experimentó durante su participación en la película “Fast X”, la décima entrega de la franquicia Fast & Furious, en la que la intérprete puertorriqueña de 91 años se suma al reparto de una de las sagas más exitosas del cine de acción. “Estoy muy alegre y llena de emoción porque esto es una experiencia completamente diferente para mi. Me encanta haber trabajado con Vin Diesel y el reparto completo”, explicó a EFE Moreno durante la alfombra roja de la película celebrada en Roma. La actriz puertorriqueña da vida a la abuela del protagonista Dominic Toretto -interpretado por Vin Diesel- quien en esta entrega tendrá que enfrentarse a un tenebroso villano, interpretado por Jason Momoa, que amenaza la vida de sus seres amados.

“Me puse muy nerviosa cuando supe que estaría en la película porque esta es una gran familia y una no puede entrar a un lugar así como si nada. Sin embargo, cuando empezó todo el rodaje pensé en cuántos millones de mujeres querrían estar en mi lugar”, aseguró la artista. Vin Diesel, el eterno protagonista de la saga, adelantó que el final de la trama principal llegaría en 2025, por lo que esta película es la penúltima entrega del universo de carreras, adrenalina y acción que la décima película de “Fast & Furious” será la penúltima de esta enorme saga de acción, carreras de autos y máxima adrenalina.

Moreno, que ha sido reconocida por su talento con los premios más importantes de la industria como el Grammy, el Óscar, el Emmy y el Tony, se suma a un elenco distinguido que tiene a la multipremiada actriz Helen Mirren en su equipo desde 2017. Pese a acercarse el final de la saga, la mítica Moreno celebró la oportunidad de, con sus más de nueve décadas de vida, entrar a formar parte del elenco de una película de la que se prevé un enorme éxito de espectadores. “El otro día comiendo en un restaurante de Roma una persona me reconoció y llamó a todos los meseros para que me vieran. Ellos no me conocieron, pero cuando yo les expliqué que estoy aquí celebrando esta premier se volvieron locos”, bromeó la actriz.