Después de haber actuado en obras escolares y de haber participado en grupos de teatro locales, el destino le tenía reservado un papel grande a Rupert Grint (32 años). Encarnó a Ron Weasley a lo largo de las ocho películas de la saga Harry Potter. Pero pese a haber compartido elenco con Daniel Radcliffe y Emma Watson, el actor británico sorprendió al revelar un detalle en relación a la saga.

Mientras brilla en la serie “Servant”, el thriller creado por Tony Basgallop y producido por M. Night Shyamalan para el servicio de streaming de Apple TV, Grint fue entrevistado por la revista Variety.

Además de adelantar cómo será la segunda temporada de esta serie que promete convertirse en objeto de culto, el actor británico reveló un dato acerca de Harry Potter, la saga que lo catapultó a la fama mundial siendo un niño.

¿Cuál es el mejor secreto que Rupert Grint guardaba? Pese a haber protagonizado la saga de principio a fin junto a Radcliffe (Harry Potter) y Watson (Hermione Granger), el actor que encarnó a Ron no vio todas las películas.

“Probablemente vi las primeras tres en los estrenos, pero después de eso dejé de hacerlo. Pero ahora que tengo una hija (Wednesday, fruto de su relación con la actriz Georgia Groome) probablemente tendré que verlas con ella”, aseguró Grint en diálogo con la revista, desde su casa en el Reino Unido.

Cabe recordar que Grint estuvo diez años de su vida dando vida al simpático Ron. El actor estuvo desde la primera entrega, “Harry Pottter and the Sorcerer’s Stone” en 2001 hasta la última, “Harry Potter and the Deathly Hallows - Part 2”, que se estrenó en 2011.

Sobre la exitosa franquicia basada sobre los libros de J. K. Rowling, Grint asegura que no espera formar parte de la serie Harry Potter que está desarrollando el servicio de streaming HBO Max .

“Sería extraño si fuera una especie de continuación. Me siento muy protector de ese personaje, incluso cuando vi las adaptaciones teatrales”, remarcó. Por lo tanto, los fanáticos del actor británico deberán disfrutarlo en otros papeles, lejos de Harry.