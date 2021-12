Existen virajes sorpresas que elevan los esfuerzos dramáticos de un filme, mientras que hay otros que resultan totalmente innecesarios. Durante la última sección de “The Unforgivable”, el nuevo drama de Netflix que estrena mañana en la plataforma digital, cuenta con uno que definitivamente cae en la última categoría. La razón principal para ver esta película es la interpretación de Sandra Bullock y ese giro del tercer acto, que claramente ha sido diseñado para profundizar en su personaje, aplasta muchos de los matices de su excelente trabajo en este filme.

La presencia de Bullock en este filme no cuenta ni con una onza del carisma o la simpatía que la ha distinguido como estrella de cine. La actriz da una transformación sutil y efectiva para interpretar a Ruth Slater, una mujer que ha estado la mayor parte de su vida encarcelada por haber asesinado a un policía. Los detalles de que exactamente pasó para que la protagonista llegara a ese acto de violencia son revelados en un rompecabezas que refleja su estado anímico y psicológico. La contestación a esa interrogante particular no resulta tan interesante como la colaboración entre Bullock y la directora Nora Fingscheidt. Sus esfuerzos logran que la jornada interior de la protagonista sea tangible para el espectador.

PUBLICIDAD

El motor de la trama es cómo Ruth trata de reconstruir su vida al salir de prisión y cómo reencontrarse Katie, la hermana menor que estaba protegiendo el día del asesinato, se convierte en su misión de vida. Esto es obstaculizado por la amenaza de que los hijos del hombre que asesinó decidan tomar venganza. Todo lo relacionado a estos personajes necesitaba desarrollarse más. Quizás en la versión original de este material, que adapta la serie de televisión británica “Unforgiven”, hubo más tiempo para que esta historia secundaria tuviera más efecto. Aquí registra como un mecanismo del guion para crear tensión.

Lo que sí resulta mucho más efectivo son las partes de la historia que muestran a Ruth lentamente tratando de reconstruir su vida. Esa sección le saca provecho total al talento dramático de Bullock y la coloca junto actores del calibre de Viola Davis, Vincent D’Onofrio y Jon Bertha. Esto es interrumpido y descarrilado por un clímax que busca redimir a la protagonista. Esto resulta particularmente extraño, considerando que toda la primera sección del filme le pide al espectador que conecte con un personaje que ha hecho algo que no se puede perdonar.

Como consecuencia de esto, “The Unforgivable” es un drama desigual que sacrifica mucha de la integridad de la interpretación de su actriz principal para entregarle al público una catarsis emocional que registra como un “final feliz” forzado.