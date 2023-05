La vida de un actor está llena de momentos y oportunidades que se aprovechan o no. Tomar las decisiones correctas con el proyecto oportuno puede representar salir del anonimato y garantizar el éxito futuro.

Para la actriz dominicana Sandy Hernández, la gran oportunidad le llegó durante el 2021 cuando fue seleccionada para protagonizar la serie “El grito de las mariposas”, que estrenó el pasado mes de marzo en Hulu. La serie está basada en la vida de las hermanas Mirabal (Minerva, Patricia y María Teresa), quienes fueron asesinadas en 1960 por un grupo de personas ordenados por el presidente y dictador de la República Dominicana en ese entonces, Rafael Leónidas Trujillo. Este suceso provocó el comienzo del fin de la dictadura de Trujillo, quien fue asesinado en 1961.

En esta serie de 13 episodios, Hernández caracteriza a Minerva, una abogada y activista dominicana, que se ha convertido en un ícono a nivel mundial. De hecho, la fecha en que los cuerpos de las hermanas fueron encontrados, el 25 de noviembre, marca la conmemoración del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, instaurado por la Organización de las Naciones Unidas en 1999.

“Cuando sabía que me habían seleccionado para interpretar a esta mujer, no te voy a negar que pasé por una crisis de nervios y me pasó por la mente si era capaz de lograrlo, porque entendía la responsabilidad que era interpretar a Minerva”, explicó esta enérgica actriz en una llamada telefónica desde su casa en Los Ángeles, California. “Minerva Mirabal fue una mujer muy admirada, muy querida, muy respetada, no nada más por los dominicanos, pero mundialmente. Fueron muchas cosas las que cayeron sobre mis hombros. Pero, estoy feliz con el producto final, la verdad es que estoy muy contenta con mi trabajo, me siento bien y, más que nada, satisfecha por cómo la gente ha recibido de manera positiva el producto final”.

Uno de los grandes retos que enfrentó esta artista fue interpretar a una persona de la cual hay mucho escrito sobre su lucha contra el régimen, pero de la cual no hay documentos gráficos en la cual se pueda ver en movimiento o donde se escuche su voz. “Tuve mucha libertad creativa a la hora de interpretar y de hacer mi construcción de Minerva. Todo lo que uno sabe de ella como activista, como abogada y su lucha, uno lo puede leer”, detalló Hernández, quien grabó la serie entre agosto y diciembre de 2021 en ciudades de Colombia como Santa Marta, Barranquilla y Bogotá. “Pero, para mí era muy importante investigarla en un aspecto más personal. Lo que era la mujer, la esposa, la hija y la madre. Entonces para mí se convirtió en prioridad capturar su esencia como persona, más que nada, y honrarla de la mejor manera posible”.

En “El grito de las mariposas”, Hernández compartió cartel con otras tres actrices, que conformaron el cuarteto de las hermanas Mirabal. En un principio, la producción quería que las actuaciones fueran fieles a la historia, razón por la cual querían que las cuatro hermanas fueran caracterizadas por actrices dominicanas. Al final, seleccionaron a la dominicana Camila Issa (María Teresa Mirabal), a la cubana Alina Robert (Patria Mirabal) y a la puertorriqueña Essined Aponte (Dedé Mirabal). En opinión de la actriz, todas se compenetraron bien e hicieron un trabajo espectacular.

De izquierda a derecha: Sandy Hernández, Camila Issa y Alina Robert, protagonistas de la serie "El grito de las mariposas". (Suministrada)

Carrera en ebullición

Sandy Hernández nació en Miami, de padres dominicanos, y cuando era muy pequeña se mudó junto a su familia a la República Dominicana. A pesar de que nadie en su círculo familiar era actor o artista de ninguna índole, esta joven siempre recibió el apoyo necesario para desarrollar su talento.

“Mi mamá siempre me incentivó a estar metida en actividades extracurriculares y todo siempre fue muy enfocado al arte, incluyendo pintura, clases de teatro y clases de ballet”, explicó la artista quien tiene cuatro hermanos. “En el colegio también se hacían muchas obras de teatro, ‘talent shows’, actos del Día de las Madres, entre otros. Siempre estuve involucrada en todo y los profesores también veían ciertas habilidades y ciertos talentos y eran los que me seleccionaban para que estuviera en las presentaciones”.

Una vez terminó la escuela superior, Hernández se inscribió en la Escuela Nacional de Arte Dramático y, cuando tenía 20 años, se mudó a la ciudad de Nueva York, donde también estudió actuación de cine. Fue así que comenzó a hacer papeles pequeños en películas en Estados Unidos y República Dominicana, al igual que en el teatro y la televisión. Esto incluyó filmes como “Noche de circo” (2013), “Los barberos” (2018) y “Limonada” (2022). Sin embargo, para la actriz dominicana su rol en “El grito de las mariposas” “es definitivamente mi ‘big break’ (gran oportunidad) en el cine”.

Luis Alberto García, a la izquierda, en el personaje de Rafael Leónidas Trujillo, comparte escena con Sandy Hernández, quien caracteriza a Minerva Mirabal, en la serie de Hulu "El grito de las mariposas". (Suministrada)

A cantar y bailar merengue

El nombre de Sandy Hernández volverá a sonar cuando a finales del 2023 o a principios del 2024 estrene la película autobiográfica “Milly”, basada en la vida de la legendaria cantante de merengue dominicana, Milly Quezada. En la actualidad no han terminado de grabar la película, algo que ocurrirá en julio en Nueva York.

Este proyecto ha estado lleno de retos, comenzando porque la trama de la película se presenta con escenas cantadas y baladas, como un musical, algo que aumentó los elementos que tuvo que aprenderse Hernández a la hora de grabar. “La directora de casting me dijo que tenía un proyecto y quería saber si yo tenía habilidades para el canto. Yo le contesté que no, pero le pregunté ‘¿qué es lo que hay que hacer?’. Yo siempre muy dispuesta para todo”, mencionó entre risas la actriz. “Fue así que comencé todo el proceso de audiciones, donde me enviaron una canción para cantar a capela, momento en que casi me muero, y luego una coreografía que me tuve que aprender. Fue un mega proceso, pero valió la pena”.

Sandy Hernández, al centro, personificará a Milly Quezada en la película "Milly", un musical biográfico que todavía no tiene fecha de estreno. (Suministrada)

A diferencia de Minerva Mirabal, donde no mucha gente sabía cómo se comportaba o cómo era físicamente, en el caso de Milly Quezada la situación fue diferente. “¿Quién no conoce a Milly? Sobre todo, en el Caribe. En Dominicana ella es un ícono y patrimonio cultural. Uno se crió escuchando a Milly toda la vida”, destacó la artista. “Por eso, para mí fue muy importante investigar lo que ocurrió en su vida en la década de 1970 y 1980, verla a ella en escena y conocer sus manierismos y sus movimientos. También ví entrevistas de ella y entrevistas que le hicieron a otras personas sobre ella”.

Algo que ayudó mucho a Hernández fue conocer en persona a la “Reina del merengue” y compartir con ella en varias ocasiones. “Una noche me fui con ella a un espectáculo que tenía en el interior del país, en la República Dominicana. Estuvimos montados en una van hablando muchísimo. Ella es una persona súper amigable, simpática y muy abierta con sus cosas”, detalló Hernández, cuya voz es la que aparecerá en las canciones de la película. “Yo le dije ‘mira, te voy a estar llamando y molestando’. Ella me dio el permiso y, cualquier duda que yo tenía, la llamaba. Además, ella fue al set un día y estuvo súper feliz con todo lo que vio. La verdad es que ha sido una experiencia muy surreal y como un sueño”.

La película "Milly", un musical biográfico, contará la historia de la cantante Milly Quezada. (Suministrada)

Al finalizar de rodar las escenas que le faltan para “Milly”, la talentosa actriz ya tiene en agenda varios proyectos que mantendrán arriba el momentum que ha tomado su carrera profesional. “Tengo dos guiones de películas que me enviaron, que se están cocinando a lo mejor para final de año y también hay un cortometraje, producido por mí, que quiero tratar de hacer este año en algún momento”, añadió la simpática actriz. “Además, acá en Los Ángeles sigo con mis audiciones y mis cosas, esperando que lleguen proyectos chulos, pero también trabajando mucho para que las cosas sucedan. Ya sabes, el empuje y ajetreo eterno de un actor”.