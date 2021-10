A sus 25 años, Timothée Chalamet dejó de ser una promesa y un hallazgo que irrumpió al competir por conseguir el Oscar como mejor actor en 2018.

Con toda una carrera por delante y un saber estar en escena se convirtió, hace tiempo, en el chico de oro de su generación.

Ahora lo vuelve a hacer al participar, de forma provechosa para el cine en el filme “The French Dispatch”, dirigido por Wes Anderson, cuyo estreno coincide con el de la superproducción de ciencia ficción “Dune”, dirigida por Denis Villeneuve, de la que es protagonista.

“The French Dispatch” es una película coral en la que participan actores y actrices de peso como Benicio Del Toro, Frances McDormand, Adrien Brody, Tilda Swinton, Bill Murray, Willem Dafoe y Kate Winslet, entre otros.

PUBLICIDAD

Un elenco que parece que a Chalamet no impresiona en absoluto quien, además, fue uno de los personajes del pasado Festival de Cannes que más comentarios obtuvo en las redes, porque el protagonista de “Call Me By Your Name” (2017) y “Little Women” (2019), llevaba un “look” informal con vaqueros y una camiseta ancha y estampada que causó sensación.

Pero no es de extrañar, porque Timothee es uno de los reyes de Instagram y tiene más de 12 millones de seguidores en esa red social. Un “centennial” que está en la cima y, según dicen los críticos, a punto de llegar al Olimpo de Hollywood.

ESTUDIOS, TRABAJO Y FAMILIA DEL MUNDO ARTÍSTICO

En el filme su papel consiste en volver a la vida al gran director de cine italiano que falleció en 2019, Franco Zeffirelli, autor de obras como “Fratello Sole, sorella Luna” (1972), “La Traviata” (1982), “Jane Eyre” (1996) o “Tea with Mussolini” (1999), en su época juvenil, dentro de una de las tres partes o episodios que componen la película y de la que ya dicen los críticos que puede ser nominada al Oscar de la próxima temporada.

Aunque nació y se crio en pleno Manhattan en diciembre de 1995, Timothée tiene ascendencia francesa por su padre, que nació en ese país europeo, pero cuenta con más elementos del Viejo Continente, porque, aunque su madre es estadounidense, tiene ascendentes austríacos y rusos. Todo un conglomerado genético.

Es el cuarto hijo del matrimonio y su familia ha convivido con el espectáculo y la creación artística de manera continua, ya que su madre y su abuela trabajaron como bailarinas en Broadway; su hermana mayor es actriz como él; tiene parientes cineastas, productores, escritores y guionistas. Además, hay que añadir que creció en Manhattan Plaza, un edificio en Nueva York donde se enseñaba teatro y música.

PUBLICIDAD

Aunque había participado de niño en algún comercial para la televisión y en algún cortometraje, cursó estudios en la Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts, escuela especializada en artes visuales y escénicas, tras la que prosiguió su preparación en la Escuela de Estudios Individualizados Gallatin de la Universidad de Nueva York.

Cuando realmente comenzó a ser conocido fue a través de sus interpretaciones en la serie “Royal Pains” en 2012 y en “Homeland”, una serie de intriga en la que él y sus compañeros fueron nominados al Premio del Sindicato de Actores como el mejor reparto de televisión.

Su debut en el cine, en un pequeño papel, llegaría en 2014, en “Men, Women & Children” y, ese mismo año, participó en los filmes “Interstellar”, “Worst Friends” y “Spinners”. Al año siguiente apareció en las producciones “One and Two”, “The Adderall Diaries” y “Love the Coopers” y en 2016 protagonizó “Miss Stevens”.

RECONOCIMIENTO Y CAMINO DEL “OLIMPO”

El año siguiente fue el de su auténtico despegue cuando le llamaron para protagonizar el filme “Call Me By Your Name”, donde da vida a un chico italiano a finales de los años 80 del pasado siglo. Para ello aprendió italiano y, además tenía que tocar varios instrumentos musicales, por lo que retomó sus clases de piano y guitarra, ofreciendo una espectacular actuación que no pasó desapercibida.

“La reacción del público ha sobrepasado todos mis sueños. Soy muy joven para estar en este lugar, me queda mucho por aprender y recorrer. Pero cualquier tipo de reconocimiento es crucial para los artistas jóvenes”, confesaba el actor a la periodista Yenny Nun, desde Los Ángeles.

PUBLICIDAD

Gracias a ese trabajo, con solo 23 años estuvo nominado a los Óscar de Hollywood como actor principal, algo absolutamente inusual. Pero además recibió nominaciones por esa actuación en los Globo de Oro, los Premios de la Crítica, el del Sindicato de Actores, los británicos BAFTA y finalmente obtuvo el Independt Spirit.

Chalamet es todo un chico de oro de la industria, pero que no solo destaca en el cine sino que también se ha convertido en un referente en el mundo de la moda después de que, cualquier ropa que se pone, tiene sus comentarios inmediatos en las redes sociales.

De hecho, lo habitual es que los actores y actrices tengan tras de sí algún asesor de imagen o un estilista, pues en su caso es él quien selecciona toda la ropa que va a ponerse en los actos públicos, en algunos casos rompedoras, como cuando lució una americana de lentejuelas o sus estampados siempre sorprendentes.

Un chico que no podía ser como los demás con todo lo que tiene atrás, aunque de pequeño practicaba el fútbol y llegó a ser entrenador de niños, es un seguidor a ultranza del baloncesto y fan de LeBron James, un admirador de músicos como Cardi B o el cantante de hip-hop Kid Cudi –él mismo hizo rap un tiempo-, que salió con la hija de Madonna y que tiene a Hollywood casi rendido a sus pies.

Desde la izquierda: Jason Momoa, Rebecca Ferguson, Timothee Chalamet, Denis Villeneuve, Sharon Duncan-Brewster y Zendaya en la presentación del filme "Dune" en Londres el 17 de octubre de 2021. (Photo by Joel C Ryan/Invision/AP) (Joel C Ryan)

Filmografía de Timothée Chalamet

“Men, Women & Children”, “Interstellar”, “Worst Friends” y “Spinners” (todas en 2014); “One and Two”, “The Adderall Diaries” y “Love the Coopers” (todas en 2015); “Miss Stevens” (2016); “Call Me By Your Name” “Hot Summer Nights”, “Lady Bird” y “Hostiles” (todas en 2017); “Beautiful Boy” (2018); “A Rainy Day in New York”, “Little Women” y “The King” (todas en 2019); “The French Dispatch " y “Dune”(ambas en 2021) y en fase de postproducción tiene para estrenar “Don’t Look Up”, entre otros proyectos.

Por Mireia Sicilia / EFE