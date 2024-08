Shalim se conmueve al visitar las cenizas de su padre Elín Ortiz en Wapa TV

“Esta visita a Puerto Rico también busca honrar a mi padre Elín Ortiz, quiero darle un espacio para homenajearlo porque soy actor gracias a él. La verdad es que no sé cómo hacerlo, pero quiero plantar esa semilla. Fui a Wapa ayer a sus restos en el árbol y cada vez que voy me emociono mucho, pero ya pasó el dolor del duelo y ahora es un amor infinito que le tengo. No sé explicarlo, pero papi está conmigo y ha manifestado su amor de una manera sobrenatural que no sé describirlo, pero él está conmigo en todo lo que hago”, precisó el actor en entrevista con El Nuevo Día.