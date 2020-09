Ver el excelente documental “The Social Dilemma”, que hace su debut hoy en la plataforma de Netflix, debería ser algo obligatorio para cualquier persona que tenga una cuenta en una red social.

Con mucha inteligencia y una montaña de información corroborada, moldeada para ser efectiva en un medio audiovisual, el largometraje apunta a que estamos en el precipicio del final de la sociedad moderna. Lo otro que deja claro el filme es que cuando suceda el apocalipsis, sus jinetes enviarán sus mensajes destructivos a través de sus cuentas de Facebook, Twitter e Instagram.

Ante esto, rápidamente surge la tentación de descartar lo que propone el documental como una técnica alarmista. La creación de un drama inexistente que garantiza la atención del espectador. Si embargo, resulta importante resaltar que el director Jeff Orlowski y su equipo de producción han armado un caparazón en contra de esta acusación.

Esto se manifiesta en pantalla al construir la narrativa de la información provista con entrevistas con Tim Kendall, Jeff Seibert, Justin Rosenstein y Tristan Harris, entre otros. Estos nombres no tienen el reconocimiento instantáneo que tiene el de Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, o Jack Dorsey, uno de los fundadores de Twitter. El impacto de los testimonios está en sus resumés.

Tristan Harris trabajó en la división de diseño y ética de Google. Jeff Seibert supervisó la división de consumo de productos en Twitter. Justin Rosenstein es co-fundador del concepto de páginas en Facebook y el inventor del botón del Like. Mientras que Tim Kendall dirigió el departamento de monetización de Facebook. Todos ellos avalan el planteamiento principal del filme. Las redes sociales inicialmente se presentaron como herramientas para la sociedad del nuevo milenio, cuando en realidad son plataformas de negocios donde lo que se vende no es la información de los usuarios si no hacia dónde deciden dirigir su atención.

La propuesta de “The Social Dilemma” astutamente alterna entre estos testimonios de estos profesionales y dramatizaciones para ilustrar cómo el algoritmo de estas redes es un modelo de negocio que no contiene ningún tipo de compás moral.

En las redes sociales toda opinión es válida y el filme muestra cómo, persiguiendo la atención constante del usuario, el algoritmo está dispuesto a traficar mentiras y conspiraciones y tratar de moldear y anticipar lo que va a mantener a los usuarios .

El documental da varios ejemplos de como esto se ha manifestado, que incluye los que creen que la tierra es plana, que el calentamiento global no es real y los que insisten en que el COVID-19 es una manipulación de los gobiernos del mundo.

Además de esto, el filme elabora cómo las redes sociales se han convertido en armas que han puesto el balance de la democracia de los Estados Unidos en riesgo. El impacto hipnótico de este documental es cómo su péndulo dramático se muevo de estas aseveraciones a presentar a Rosenstein visiblemente consternado cuando dice: “crear el botón de like para mi siempre fue una forma de tratar de contagiar a todo el mundo con energía positiva... Jamás pensé que eso iba a resultar en generaciones que han forjado su autoestima y su salud mental ante la cantidad de veces que reciben esa aprobación en sus redes sociales”.