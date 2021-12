Marvel Studios se ha encargado de que “Spiderman No Way Home”, su último y mejor estreno de este año que estrena hoy, sea el largometraje que más sorpresas tiene para los fanáticos.

Lo importante de todas estas sorpresas es que no existen puramente para excitar los fans. Cada una ha sido calibrada para tomar la versión de Spiderman de Tom Holland y darle una profundidad emocional. El bono es que las mismas también generan de los momentos más memorables del Universo Cinematográfico de Marvel, el tipo de momento que tendrá a muchos aplaudiendo de la emoción por buen rato.

De la trama específicamente lo único que se puede decir es lo que se ha revelado en los avances de publicidad. Después de que su identidad ha sido revelada a toda la humanidad, Peter Parker recurre a Steven Strange (Benedict Cumberbatch) para erradicar este suceso con un hechizo. Esta posible solución se convierte en un gran problema cuando la intervención de Doctor Strange dispara la llegada de antagonistas de Spiderman de otras dimensiones.

PUBLICIDAD

¿Es este el mejor filme de Spiderman de todos los tiempos? Eso es algo que no se puede discutir sin incurrir en detalles que no deben ser revelados. La película sí es la oferta superior, y por mucho, de las colaboraciones entre Tom Holland y el director John Watts. Después de este filme, el viajecito a Europa de Spiderman Far From Home registra aún más como un relleno superfluo genuinamente se lidia con el personaje y su legado fuera de la narrativa de Tony Stark y el resto de los Avengers.

Eso no solo permite profundizar y darle complejidad al trabajo de Tom Holland en este rol. Aquí todas las relaciones con los personajes secundarios, la tía May, Ned, MJ y Happy, adquieren una resonancia emocional inesperada.

El que esta sea una película que valora el crecimiento de sus personajes no significa que el largometraje no tenga secuencias que han diseñado para deslumbrar visualmente y que cuentan con la energía de un niño siendo infinitamente creativo con sus juguetes favoritos. De hecho, mas allá de los detalles específico de las sorpresas, lo que si es tangible en el cierre del filme es el amor que se le tiene a Spiderman y el lugar especial que ocupa en la galería de héroes de Marvel que han llegado a la pantalla grande.