Zendaya es sin duda un icono de estilo y se roba todas las miradas en cada alfombra roja que pisa. La noche del lunes deslumbró a todos con un sensual y original vestido en el estreno celebrado en Los Ángeles de su más reciente película, “Spider-Man: No Way Home”, donde da vida a MJ, el interés romántico del superhéroe, interpretado por Tom Holland, con quien la actriz tiene una relación sentimental en la vida real.

Recordemos que la protagonista de “Euphoria” obtuvo el reconocimiento como “Icono de Moda” en los premios CFDA (Consejo de Diseñadores de Moda de América) de este año, que son como el “Óscar de la moda”, así que no nos extraña que siempre vista con acierto para la ocasión creando tendencias a su paso.

Vestido con estilo “arácnido”

No es la primera vez que Zendaya incorpora a su “look” detalles “arácnidos” para estar en sintonía con el filme que promociona, ya la habíamos visto lucir unos lindos pendientes con araña y telaraña, de Jacob & Co, en la premiere de Londres. Ahora impactó con un sensual vestido en tono nude con originales bordados negros en formas de telaraña.

Se trata de un diseño hecho para ella de Valentino, diseñado por el director creativo de la firma, Pierpaolo Piccioli. Es un traje largo con escote profundo en V y una abertura en la pierna que lo convierten en una prenda provocadora, sensual y elegante. Podemos verlo como una propuesta sofisticada del vestido lencero, con cola sutil.

Si bien ya estábamos esperando que llegaría con un traje de ensueño a la alfombra roja de “Spider-Man: No Way Home” en Los Ángeles, no imaginamos que luciría un auténtico antifaz como parte de su look. Sí, Valentino creó el match perfecto para su atuendo con uno negro que parecía inspirado en una araña y dejaba ver su hermoso maquillaje con un toque de miesterio. La idea era crear un look para exaltar su esencia de diva glamorosa.

Para el calzado eligió unos espectaculares zapatos negros con cristales, de Christian Louboutin.

Los detalles perfectos en joyería y maquillaje

Zendaya no usa accesorios en exceso y mantiene el equilibrio perfecto con todo lo que se pone. En joyería, eligió solo anillos y pendientes delicados de diamantes en forma de lágrima, de Bvlgari, los cuales se pudieron apreciar muy bien porque llevó el cabello recogido en trenzas hechas a la perfección.

Zendaya (Jordan Strauss)

Confesamos que nos encantó el maquillaje de Zendaya por algo en particular: su delineado, donde mezcló trazos en blanco y azul brillante. Y esto no es sorpresa porque, por lo general, deja el centro de atención en la mirada. Como siempre, mantuvo unas cejas bien delineadas y naturales. Para los labios, solo un leve toque de gloss, que nos inspira a llevarlos con brillo en esta temporada.

Tom Holland fue más clásico y estuvo a su lado con un traje en tono chocolate de Prada y calzado Louboutin, guiado por el mismo estilista de Zendaya, Law Roach.