La conexión de Steven Spielberg con el musical “West Side Story” va directo a su infancia. “Para mí fue un momento trascendental. Mis padres, que no habían visto el musical, compraron el álbum del musical de Broadway y cuando me senté a escucharlo me transportó a otro mundo”, explicó el director durante una rueda de prensa para promover el estreno de su adaptación del musical, que llega a los cines locales el 9 de diciembre.

El director de “Jaws”, “Raiders of the Lost Ark”, “Schlinder’s List” y “Lincoln” comentó que su fascinación obsesiva con ese álbum causó una de sus primeras controversias con sus padres. “Cuando me escucharon cantando la lírica de Officer Krupke quedaron horrorizados”, recordó el cineasta entre carcajadas. “Me preguntaron, dónde tú aprendiste eso. Y rápido les tuve que recordar que fueron ellos los que compraron el álbum y se lo dieron a un niño de diez años sin haberlo escuchado”. Después de eso, Spielberg y sus padres se sentaron a escuchar la música juntos. “Diría que ese fue el primer momento de tomar esa música maravillosa y ponerla en contexto; algo que fue el motor creativo esencial de yo poder hacer mi versión de este musical”, aseguró el director.

“La realidad es que suena como una locura tratar de hacer otra versión de lo que se considera un clásico, pero no cuando tienes a un Spielberg apasionado por el material y por llegar al núcleo dramático de la historia que no se tocó en el otro filme”, explicó el guionista Tony Kushner. “Esta es una historia de cómo el prejuicio racial nos divide”, añadió Spielberg. “Entrar en conflicto por lo que nos hace diferentes es algo más viejo que el tiempo, pero el trabajo de esta adaptación fue mostrar que es el prejuicio lo que divide a los Jets y a los Sharks, y algo que nos divide aún más como país. La clave de esta versión es mostrar ese prejuicio, pero no escribir desde él”.

Rita Moreno, que ganó un Oscar en su interpretación de Anita en el primer filme y aquí tiene un rol clave nuevo, aseveró que la noticia de que habría otra versión de “West Side Story” para la pantalla grande “Nos tenía a todos preocupados. No por proteger el legado del primer filme, sino de no repetir las cosas donde se quedó corta. Pero la realidad es que Steven es un colaborador maravilloso. Él y Tony estuvieron más que dispuestos a escuchar a los puertorriqueños que tienen objeciones con ‘West Side Story’. Me hubiera gustado estar presente en la oficina de la Universidad de Puerto Rico cuando recibieron la llamada de que Steven Spielberg quería tener una charla sobre el filme”.

Una vez concluyó el proceso de calibrar la sensibilidad del texto, tanto Kushner como Spielberg describen el curso de hacer el filme como una experiencia maravillosa. “Tengo que decir que mi parte favorita de todo este proceso fueron los ensayos”, insistió Kushner. “Poder ver a Steven interactuar con el elenco y literalmente meterse en el medio de los números musicales como un niño es algo que no voy a olvidar jamás”. El director confirma que, aunque espera que su versión genere conversaciones importantes entre los adultos que vean su versión, el espíritu de su niño interior estuvo presente en cada día de la filmación. “Yo he dirigido muchas películas, pero esta es la primera vez que me divertí tanto y sentí un gozo tangible cada día en el set desde la filmación de E.T.” concluyó Spielberg.