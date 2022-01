Describir “The Afterparty”, la serie como una mezcla efectiva de las convenciones de una comedia de una reunión de escuela superior y el suspenso de tratar de descifrar un asesinato, no le hace justicia al nivel de creatividad del show.

La nueva producción de Christopher Miller y Philip Lord (“Spiderman Into the Spiderverse”, “21 Jump Street”, “The Lego Movie”) para Apple TV Plus energiza su concepto central explotando la noción de que todos vamos por la vida pensando que somos los protagonistas de nuestra propia película. Este ingenioso toque sostiene la comedia durante sus ocho episodios y permite que los creadores puedan jugar con las convenciones de un sinnúmero de géneros.

Los primeros tres episodios que ya están disponibles en la plataforma digital son variaciones de una comedia romántica, una oferta de acción noventosa y un musical. En cualquier otra serie el misterio de quien fue el que mató a Xavier (Dave Franco), un rapero y celebridad de redes sociales, después de su reunión de escuela superior sería la razón principal para ver el próximo episodio. En el caso de “The Afterparty”, su elemento más adictivo es cómo su juego constante con perspectiva y las convenciones de géneros resultan en comedia efectiva e impredecible.

Lo que facilita el cambio de punto de vista es la investigación de la detective Danner, interpretada por Tiffany Haddish. Cada vez que ella se sienta a tomar el testimonio de una de los invitados a la fiesta privada de Xavier que culminó con su asesinato, el espectador tiene la oportunidad ver los eventos de la reunión y la fiesta con un filtro creativo diferente. El entretenimiento de esto es suplementado por la forma en cómo los guiones juegan con los huecos obvios de las historias de los sospechosos y cómo el elenco, que incluye a Sam Richardson, Ben Schwartz, Ileana Glazer, Ike Barinholtz, John Early y Zoe Chao, juegan con los cambios y explotan que la locura cómica de esta serie vaya en ascenso hasta llegar a su final.

La única regla para generar comedia en cada episodio de “The Afterparty” es que todo es valido. La grata sorpresa de este show es cómo eso es sostenido de una forma creativa, divertida e inesperada.