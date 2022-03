El nivel de calidad, efectividad y ambición de “The Batman”, la nueva producción de Warner Brothers que estrena este jueves en Puerto Rico, activa el impulso de describir el filme con superlativos. Aún tomando en consideración como esto puede disparar las expectativas del público, resulta milagroso y emocionante que el cineasta Matt Reeves (“War on the Planet of the Apes”, “Let Me In”) haya encontrado terreno fértil para el personaje titular.

Liberar a la creación de Bob Kane de los códigos de un filme de superhéroes y reconectarlo con sus raíces como “el mejor detective del mundo”, abre las puertas a tener una película de Batman como ninguna otra. Una donde el conflicto interno del personaje logra ser tangible para el espectador y donde nunca es desplazado como el núcleo del filme. La galería de villanos en esta producción es bastante extensa, pero ninguno saca al personaje titular de ser el eje de la trama. Su choque con ellos es dinámico y esencial para su desarrollo.

A esto se suma el que Reeves ha tomado todo lo que se asocia y se espera de tener a Batman como protagonista y lo ha colocado en el contexto opresivo de un “film noir”. Aquí Batman no es exactamente un antihéroe pero si está constantemente batallando con lo que lo motiva a salir por las noches a aterrorizar a los criminales de su ciudad. Esto le da un ritmo distintivo al filme, que se toma su tiempo colocando las fichas que atan su misterio central, y permite que el cineasta y su maravilloso equipo de producción logren una propuesta cinematográfica excelente. El Gotham de esta película está alineado con la sensibilidad de David Fincher en filmes como “Seven” y “Zodiac” con una buena dosis de filmes de gánster. El resultado de esto es que Reeves crea un espacio cinematográfico donde las consecuencias del crimen y la corrupción son viscerales para el protagonista y para el espectador.

De la trama, lo que debe saber es que Bruce Wayne (Robert Pattinson) apenas lleva dos años canalizando su sed de venganza por la muerte de sus padres con la creación de Batman. Tomar la justicia en sus manos parece ser una forma de terapia extrema para el protagonista. Su reputación como vigilante, limita su trabajo detectivesco, algo que este trata de remediar cultivando una relación con el Detective Gordon (Jeffrey Wright). Esto es puesto a prueba cuando un asesino en serie con una predilección particular por acertijos y muertes morbosas (Paul Dano) decide que va a exponer como los políticos y la policía de la ciudad son controlados por sus criminales más peligrosos.

La investigación de estos crímenes lleva a Batman a explorar todos los niveles del bajo mundo de Gotham. Los criminales que son intocables, como el Carmine Falcone de John Torturo; los que están embriagados por la ambición de tener más poder, como el Oswald Cobblepot de Colin Farrell, quien está irreconocible en su transformación física y se roba cada una de sus escenas. Y aquellos que tienen que usar un compás moral flexible para poder sobrevivir, como la Selena Kyle de Zoe Kravitz.

Aunque resulte tentador declarar la interpretación de Robert Pattinson como Batman la más completa y contundente en su impacto dramático, lo más distintivo del trabajo del actor es que este logra que los traumas particulares de Bruce Wayne no desaparezcan cuando se pone el traje de Batman. Lo emocionante de su jornada como personaje es que todavía no está bajo las convenciones que vienen con el arquetipo de héroe. Al único otro personaje que el guion de Reeves (junto a Peter Craig y Mattson Tomlin) le extiende esta misma complejidad psicológica es a Selena Kyle. Esto permite que la conexión que se forma entre ella y Batman sea interesante y volátil sin ser forzada. Esto es exaltado por la química tangible que hay entre Kravitz y Pattinson.

Aún con todo este despliegue de talento, la duración de la película se siente un poco excesiva. Es como si Reeves estuviera convencido de que esta es la única vez que el estudio no va a interferir con sus ambiciones artísticas y decidió intentar hacer su trilogía de Batman en un solo filme. Una queja menor considerando como el cineasta ha logrado darle nueva vida creativa al personaje titular.