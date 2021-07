Quienes han seguido la serie “The Crown” desde su primera temporada han tenido que ajustarse a los cambios de personajes que vayan a la par con la edad de quienes protagonizan esta historia de la vida real.

Y, en la quinta temporada de la serie de Netflix, que se espera estrene el próximo año, verán a la reina Elizabeth II en la etapa de la vejez. En esta ocasión el papel será interpretado por la actriz Imelda Staunton.

Aunque mucho se había hablado de la integración de la veterana actriz, no fue hasta hoy que la plataforma de “streaming” dio a conocer la primera imagen de la Staunton como Elizabeth II.

En la foto se le ve con el cabello corto y canoso, vistiendo un traje clásico, pero de color brillante, como suele hacer la monarca inglesa.

“Un primer vistazo de nuestra nueva reina Elizabeth II, Imelda Staunton”, son las únicas palabras que acompañan la foto y que ha servido para revolucionar las redes sociales.

A menos de una hora de haber sido publicado, el “post” ha sido compartido miles de veces y cuenta con otros miles de comentarios de usuarios de Facebook opinando sobre la integración de la actriz a la serie que se centra en la historia moderna de una de las familias reales más reconocidas y mediáticas del mundo.

Staunton es una reconocida actriz británica de ascendencia irlandesa, que se ha destacado en el teatro, la televisión y el cine desde 1976.

Ha participado en otros proyectos tales como “Comrades”, “Sense and Sensibility”, “Chicken Run”, “Another Life”, “Nanny McPhee”, “Shakespeare in Love”, “Vera Drake”, “Harry Potter and the Order of the Phoenix”, “Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 1” y “Downton Abbey”, entre otras.