Las plataformas digitales demostraron su liderazgo la noche de este domingo dentro de los Critics Choice Awards al ser las que reunieron más estatuillas en las categorías de series y miniseries.

Haciendo honor a su nombre, la historia real de Netflix, “The Crown”, se coronó como la serie favorita dentro del género drama con cuatro estatuillas por mejor actriz (Emma Corrin), actor (Josh O’Connor), actriz de reparto (Gillian Anderson) y serie de drama.

La miniserie “The Queens Gambit” sumó dos como mejor miniserie y actriz para Anya Taylor-Joy, quien la semana pasada también recibió el premio Golden Globe. Mientras que para Apple TV+ el reconocimiento llegó con “Ted Lasso”, que fue la comedia más premiada con tres preseas incluida mejor actor para Jason Sudeikis. “Quiero agradecerles a todos lo que hacen esta industria, mi manager, los escritores, mis coproductores, hay muchos de ellos”, señaló Sudeikis.

Uno de los momentos más conmovedores lo dio el pequeño Alan Kim al ganar el premio de los críticos como mejor intérprete joven por “Minari”. “Gracias, primero quiero agradecer a los premios y a mi familia, oh por dios voy a empezar a llorar”, dijo y no pudo contener el llanto.

Como parte de la gala virtual por la pandemia del COVID-19, Zendaya recibió el premio especial See her, que se entregó este año por quinta ocasión y que fue creado para romper barreras de género. “Gracias a la asociación de críticos por este honor. Pensaba que cosas decir y lo único es gratitud, es una palabra que se queda en mi mente especialmente por este último año. No estaría aquí sin las mujeres increíbles que han estado en mi camino y fueron muy importantes para mí”, comentó la protagonista de “Euphoria”.

El cine en los Critics Choice Awards

En el plano del cine, el filme “Nomadland” fue el más aplaudido al llevarse cuatro premios: mejor película, directora, guion adaptado y fotografía. “Gracias, quisiera dedicarlo al editor de sonido que hace poco falleció”, señaló la directora y guionista Chloé Zhao.

Además, durante la gala destacó el premio póstumo como mejor actor a Chadwick Boseman, por su actuación en “Ma Rainey’s Black Bottom”, quien falleció de cáncer en 2020. “Para quienes conocimos a Chad de una forma íntima personal, aquellos a quienes nos enseñó, aconsejó, es muy difícil encontrar un sentimiento de celebración aunque estemos orgullosos de él, por su trabajo y por quién es como persona”, señaló su viuda Taylor Simome Ledward. “Su trabajo en esta película merece esto, él también lo merece y él siempre le agradecería en primer lugar a Dios y honraría a su padre y madre, aquellos que han hallado su camino y le han dado su don y resaltaría la importancia de esta historia, de las voces negras que cuentan historias de negros”.