Durante los últimos cuatro años se ha escrito muchísimas cosas -que no tiene que ver nada con la calidad de la producción- sobre la película “The Flash”, largometraje de Warner Brothers que finalmente llega a los cines este jueves, . Se ha escrito mucho sobre los problemas repetitivos con la ley de su protagonista Ezra Miller. Aún más se ha hablado sobre cómo se desmoronaron los planes del estudio para construir un universo cinematográfico de DC y tener que dar un borrón y cuenta nueva que ahora va a ser supervisado por James Gunn.

Uno de los súper poderes más grandes de “The Flash” como película es lograr que todo eso sea irrelevante.

El nuevo filme del cineasta argentino Andy Muschietti (”It Chapter 1″, “Mama”) le entrega al espectador una experiencia cinematográfica extremadamente entretenida y divertida. La misma cuenta con varias imperfecciones, pero lo que funciona se hace tan bien que logrará generar muchísima buena voluntad de los que decidan verla en la pantalla grande. El ritmo del filme es ágil y el tono del guión de Christina Hodson balancea perfectamente el uso de humor para dejar saber que no hay nada que se tome muy en serio con un núcleo emocional efectivo.

PUBLICIDAD

Sí, esta es otra película que tiene un clímax donde el superhéroe titular tiene que enfrentar una fuerza malévola para impedir la destrucción del mundo, en este caso en varias dimensiones paralelas. La diferencia es que aquí la jornada que toma el público con el personaje titular logra que toda esa secuencia elaborada de acción registre como algo personal con un impacto emocional tangible.

El que eso se logre tiene mucho que ver con la calidad sólida del guión y aún mas con la excelente interpretación de Ezra Miller. Durante los últimos dos actos del filme el actor tiene el reto de interpretar a dos versiones de Barry Allen. Uno que no ha podido superar cómo el asesinato de su madre destruyó las vidas de él y su padre, y otro Barry que nunca experimentó el trauma de haber perdido a su progenitora. El gancho principal de la trama es que cuando Barry descubre que tiene la habilidad de viajar a través del tiempo, interviene para que la muerte de su madre nunca suceda. Esto tiene consecuencias nefastas que afectan a más de una dimensión donde hay superhéroes tratando de salvar el mundo.

El trabajo de Miller en estos dos roles es tan detallado que posiciona al personaje firmemente como el núcleo emocional del filme. En esta película hay muchas cosas estrictamente diseñadas para deslumbrar al espectador. Muchas otras para volarle la cabeza a los fanáticos de los héroes de DC. Sin embargo, ninguna opaca el trabajo de Miller y cómo el guión se las ingenia para que la película retenga las convenciones más importantes de una historia de origen sin tener que presentar la trama del origen del personaje titular.

PUBLICIDAD

Del resto del elenco hay que resaltar el trabajo de Maribel Verdú como la madre de Barry y no tenga duda de que Michael Keaton se encarga que cada segundo que está de nuevo en pantalla como Batman justifique el precio de admisión sin apoyarse por completo en la nostalgia de lo que hizo con Tim Burton.

La otra gran estrella de la película está detrás de la cámara. En esta ocasión Andy Muschietti está canalizando la energía frenética de Robert Zemeckis en “Back to the Future 2″. Esto resulta muy efectivo, la gran sorpresa es que lo único que lo socava es la calidad de los efectos digitales. Usualmente la queja de un crítico de cine es que estas superproducciones desperdician efectos especiales de primera en un guión pobre. En el caso de “The Flash” resulta criminal que el estudio no se haya tomado la molestia de cuidar la calidad de muchos de los efectos especiales para un filme que tiene un guion tan bueno. Aquellos que conecten con la historia tendrán que respirar profundo y perdonar una vez más como Warner Brothers sigue saboteando lo que puede ser DC en la pantalla grande.