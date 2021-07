Sería injusto decir que “The Last Mercenary”, largometraje que vuelve a colocar a Jean-Claude Van Damme en un rol protagónico, es la peor película que ha estrenado en Netflix o ni si quiera la peor película de su actor protagónico.

Aún así, las inconsistencias del tono del filme y su obsesión con el pasado lo convierten en una oportunidad perdida.

Con esta película, Van Damme quizás hubiera podido evolucionar e impresionar a una audiencia nueva que ni si quiera estaba viva cuando “Bloodsport” estrenó.

Desafortunadamente, el guion de este filme, que estrenó hoy en la plataforma digital de Netflix, opta por reciclar los momentos distintivos del actor en otros filmes. La efectividad de esta nostalgia es extremadamente limitada y resulta aún mas irritante cuando la película monta secuencias de acción que demuestran claramente que Van Damme todavía tiene carisma y presencia para este género.

La otra sorpresa desagradable es que el protagonista no es la única víctima de una producción que no quiere dejar de mirar hacia atrás. Uno de los personajes está obsesionado con “Scarface”, exige que se le llame como Tony Montana y no pierde ni una sola oportunidad para citar el filme de Brian De Palma.

A eso se le suma una letanía de villanos secundarios que parece que van audicionar para una nueva ola de filme de Cannon, la casa productora que llenó los cines de películas B protagonizadas por Chuck Noris y Charles Bronson en los ochenta.

La trama tiene al actor interpretando a un mercenario letal que está tantos años en una misión especial que se pierde el nacimiento de su propio hijo. Cuando un viraje pone a su primogénito en riesgo, el protagonista se convierte en su protector y trata de rescatar su relación.

Si esa sinopsis le hace pensar que va a tener que ver a Van Damme en un rol emotivo, no se preocupe. El filme no se toma nada de su premisa en serio. Lo cual crea una inconsistencia irritante en el tono. El guion está estructurado como un drama de acción, la puesta en escena claramente no se toma nada en serio. El problema de esto es que la burla y la nostalgia no son suficientes para ocultar que esto podría haber sido una mejor película.