Nadie debe ir al cine a ver The Menu con hambre. La excelente producción de Searchlight Films que estrena esta semana la dedica varios de los encuadres más suntuosos, acentuados por la cinematografía destacada de Peter Deming, a los platos de comida que están atados al título de la producción.

Sin embargo, el plato principal del filme es una fusión de suspenso y humor negro que juega constantemente con los nervios del espectador y logra que la tensión sea tangible y en varios momentos abrumadora. A eso se le suma una interpretación superlativa de Ralph Fiennes, como un aclamado chef que crea una experiencia culinaria inolvidable para un grupo selecto de clientes.

Aunque el personaje de Fiennes es el que provee la energía hipnótica e impredecible de la película, el rol protagónico le toca a Anna Taylor Joy. Aquí la actriz interpreta a Margot, una joven que originalmente no estaba en la lista aprobada para la cena exclusiva del Chef Slowik (Fiennes) en su restaurante en una Isla privada. Del grupo que tiene “el privilegio” de tener acceso a esta experiencia, la joven es la única que no pertenece la clase social que puede pagar miles de dólares por un menú que agresivamente va revelando que el creador no está para nada interesado en la satisfacción de sus clientes sino en busca de algo más siniestro.

Son muchas las sorpresas macabras de la trama, que no deben ser discutidas para no arruinar el efecto deseado. Lo que sí se puede decir es que una vez el guión deja saber lo que está sucediendo en la cena, la película se entrega de lleno a su tono oscuro y cínico, que está muy alineado con la sensibilidad de horror moderno de un filme como Ready or Not. Lo otro que resulta infinitamente interesante es como a pesar de los virajes de la trama, los momentos más memorables de la película son las escenas que posicionan a Fiennes en una batalla psicológica íntima e intensa con el personaje de Taylor Joy.

Ralph Fiennes y Anna Taylor Joy en una escena de la cinta "The Menu". (Suministrada)

El concepto central de The Menu podría haber generado una película con más violencia grafica amortiguada en las convenciones tradicionales del género de horror. El filme que llega a los cines tiene sus momentos de violencia calibrados, pero opta por usar humor y tensión para constantemente colocar al espectador en un espacio incómodo. Este enfoque logra que gran parte de los invitados a la cena, interpretados por actores como John Leguizamo, Nicolas Hoult y Judith Light, registren como personajes unidimensionales. Con el choque entre Ralph Fiennes y Anna Taylor Joy como el núcleo dramático del filme, eso no impide que la película logre ser un ejercicio de suspenso inteligente e impredecible.