“The Nun 2″ y “A Haunting in Venice” prácticamente empataron en el puesto número uno en la taquilla de Estados Unidos y Canadá, durante este fin de semana, según estimaciones de los estudios dadas este domingo.

En su segundo fin de semana de lanzamiento, “The Nun 2″, un ‘spin-off’ de la lucrativa franquicia “Conjuring” del estudio Warner Bros., recaudó $14.7 millones. Si los números se mantienen, eso le dará a “The Nun 2″ el primer puesto de la taquilla por segunda semana consecutiva, logando recaudar hasta la fecha $56.5 millones en Estados Unidos y $158.5 millones en todo el mundo.

Muy de cerca le siguió “A Haunting in Venice”, la tercera adaptación de las novelas de Agatha Christie por parte del cineasta Kenneth Branagh después de “Murder on the Orient Express”, de 2017, y “Death on the Nile” de 2022. Esta película tuvo un fin de semana inaugural de $14.5 millones.

Las cifras finales de la venta final de la taquilla se darán a conocer el lunes.

Después de la exitosa ejecución de “Murder on the Orient Express” ($352.8 millones en todo el mundo frente a un presupuesto de producción de $55 millones) y la recaudación global menos estelar del filme “Death on the Nile” ($137.3 millones frente a un presupuesto de $90 millones), la lentitud del comienzo de “A Haunting in Venice” puede resultar en la sentencia de muerte para el detective Poirot, caracterizado por Branagh.

Por otro lado, esta película de 20th Century Studios y estrenada por Walt Disney Co., recaudó $22.7 millones a nivel internacional y costó menos que su predecesor, con un presupuesto de producción de unos $60 millones.

Por otra parte, “The Equalizer 3″, protagonizada por Denzel Washington, cayó al tercer lugar con $7.2 millones. En tres semanas, recaudó $73.7 millones a nivel nacional y $132.4 millones en todo el mundo. El cuarto lugar fue para “My Big Fat Greek Wedding 3″ con $4.7 millones en su segundo fin de semana de estreno. Ha recaudado $18.5 millones a nivel nacional.

Fin de semana tranquilo

Fue uno de los fines de semana más tranquilos en las salas de cine este año, ya que Hollywood -que ha pasado gran parte de las últimas dos semanas promocionando sus películas en los festivales de cine de Venecia, Telluride y Toronto- se mantiene a flote entre los éxitos veraniegos de “Barbie” y “Oppenheimer” y espera sus mejores películas de otoño. Algunos de ellos, como “Dune: Part Two”, ya se pospusieron hasta el próximo año debido a las huelgas de SAG-AFTRA y WGA.

Una película anticipada para el otoño, “Dumb Money” de Sony, optó por un estreno en plataforma, debutando en ocho cines durante el fin de semana antes de expandirse el próximo fin de semana y extenderse a todo el mundo el 29 de septiembre. La película, una divertida dramatización del frenesí bursátil de GameStop, recaudó $217,000, con un promedio por ubicación de unos $27,000.

“Barbie” también permanece en las pantallas de los cines. Por noveno fin de semana consecutivo, la sensación de taquilla de Greta Gerwig se ubicó entre las cinco mejores películas. Agregó $4 millones para elevar su total nacional a $625 millones y su botín global a $1,420 millones. Mientras tanto, “Oppenheimer” ha recaudado $912.7 millones, lo que la convierte en la película biográfica más taquillera de la historia, superando a “Bohemian Rhapsody”.

Venta estimada de boletos de viernes a domingo, según Comscore.

1. “The Nun 2” - $14.7 millones

2. “A Haunting in Venice” - $14.5 millones

3. “The Equalizer 3″ - $7.2 millones

4. “My Big Fat Greek Wedding 3″ - $4.7 millones

5. “Barbie” - $4 millones

6. “Jawan” - $2.5 millones

7. “Escarabajo azul” - $2.5 millones

8. “Gran Turismo: Based on a True Story” - $2.4 millones

9. “Oppenheimer” - $2.1 millones

10. “Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem” - $2 millones