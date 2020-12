Clasificar a “The Prom”, la adaptación cinematográfica del exitoso musical de Broadway que estrena este viernes en Netflix, como una decepción no resulta del todo acertado. La primera incursión del director y productor Ryan Murphy (“Eat, Pray, Love”) en el género musical para la pantalla grande es innegablemente entretenida y divertida. Eso no quita la expectativa de que un musical encabezado por Meryl Streep y Nicole Kidman, que también cuenta con James Corden, Tracy Ullman, Andrew Rannels, Kerry Washington y Keegan Michael Key, debería ser excepcionalmente memorable.