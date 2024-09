“The Room Next Door”, la primera película de Pedro Almodóvar en inglés, protagonizada por Julianne Moore y Tilda Swinton , obtuvo el sábado el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia .

Nicole Kidman no pudo recoger su premio

Nicole Kidman ganó el premio a la mejor actriz por su cruda y reveladora interpretación de una directora ejecutiva que se ve envuelta en un romance con un becario en “Babygirl”, pero no acudió a la ceremonia de premiación debido al fallecimiento de su madre.

“Llegué a Venecia y poco después me enteré de que mi hermosa y valiente madre, Janelle Ann Kidman, acababa de fallecer”, dijo Kidman en un comunicado leído por la directora de “Babygirl”, Halina Reijn. “Estoy conmocionada y tengo que ir con mi familia, pero este premio es para ella... Ella me moldeó y me hizo la persona que soy”.