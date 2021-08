El caos que ha tenido Warner Brothers en su intento de crear un universo cinematográfico para los superhéroes de DC ha sido tema constante para la industria del cine durante los últimos seis años.

Ben Affleck pasó de anunciar que haría su propia película de Batman como guionista y director para terminar abandonando el rol con el que siempre soñó de niño después de solo dos producciones.

Zack Snyder vio su versión de “Justice League” destrozada por ejecutivos del estudio y tan reciente como la semana pasada David Ayer admitió en twitter que la versión de “Suicide Squad” (2016) que estrenó en cines y el “director’s cut” que se vendió en DVD no son la película que él le entregó al estudio.

Tomando todo eso en consideración resulta sorprendente el que James Gunn, cineasta que dio el brinco de Marvel después de haber lanzado exitosamente la franquicia de “Guardians of the Galaxy”, describa la experiencia de hacer la secuela de “Suicide Squad”, que estrena esta semana en cines y en HBO MAX como “la mejor de mi vida como cineasta”.

En un aparte exclusivo con El Nuevo Día durante la rueda de prensa de “The Suicide Squad” el director aseguró “que hacer este filme fue fácil”. Tres segundos más tarde y entre carcajadas Gunn se corrigió. “Bueno, ningún filme de esta escala es fácil de filmar, pero sí puedo decir que llegar al set y saber que estaba trabajando con el mejor equipo de producción y con los mejores actores hizo que la experiencia fuera gratificante e inolvidable”.

Las estrellas del filme apoyan esta caracterización de la filmación. “En pantalla todo lo que vemos es caos, sangre y locura. Pero en el set estaba todo muy bien planificado”, explicó John Cena quien va a volver a interpretar a The Peacemaker en una serie que Gunn estará produciendo para HBO MAX. “James es un genio, pero su súper poder es lo tranquilo y enfocado que está todo el tiempo. Con una sonrisa él te convence de hacer cualquier cosa”, aseguró Cena, que en su caso incluye una escena entera en unos calzoncillos blancos bien apretados y más nada. “Él no me dijo dónde iba a estar apuntando la cámara”, insistió Cena entre carcajadas.

John Cena como The Peacemaker en "The Suicide Squad".

“James es el director perfecto para esta película”, secundó Margot Robbie quien vuelve a interpretar a Harley Quinn después de haber producido “Birds of Prey” como un filme individual para el personaje el año pasado.

“La realidad es que no tuve que darle ninguna indicación de qué hacer con el personaje”, insistió la actriz australiana. “Él la entiende perfectamente y ha llevado sus niveles de locura a lugares bien inspirados”.

Margot Robbie como Harley Quinn en "The Suicide Squad".

Más importante que tener el apoyo de sus estrellas fue que el estudio aceptara su versión subversiva y sangrienta de esta franquicia. James Gunn insiste que el filme que estrena esta semana es “cien por ciento el filme que yo quería hacer. Tuve mucha suerte de hacer esta película en un momento de mi vida donde quería tomar riesgos y que estaba rodeado de personas que nunca dudaron de dar ese brinco creativo conmigo”, concluyó Gunn.