Tanto nadar para morir en la orilla.

Esa expresión es la más adecuada para describir la sensación de llegar al final de la tercera temporada de “The Umbrella Academy”, cuyos 10 episodios acaban de estrenar en Netflix. La adaptación de la novela grafica de Dark Horse Comic sigue encontrando formas ingeniosas de recalibrar su concepto central. Lo cual dicta que los episodios nuevos siguen teniendo a la familia de superhéroes titulares tratando de descifrar cómo detener un evento apocalíptico que puede destruir el universo entero. Sin embargo, en esta ocasión la jornada al clímax resulta mucho más interesante que la forma en que se resuelve el conflicto principal. Antes de eso la serie se distingue por hacer despliegue total de su humor negro y sardónico y encontrar formas de seguir desarrollando a sus personajes centrales.

En esta tercera temporada no es mucho lo que se puede catalogar como nuevo, aunque el equipo de guionistas de la serie definitivamente se esfuerza. Después de haber detenido un apocalipsis en los sesenta, los hermanos Hargreeves dan el brinco a un futuro donde sus madres no existen y donde su padre adoptivo entrenó a otro grupo de niños superdotados que en esta ocasión nombro como “The Sparrow Academy”. El choque entre el grupo original y el nuevo parecería ser el gancho principal de esta temporada, pero esto rápidamente es colocado en un plano secundario. La presencia de Allyson (Emmy Raver- Lampman,) Luthor (Tom Hopper), Klause (Robert Sheehan), Vanya (Eliot Page), Diego (David Castalleda) y Five (Aiden Gallagher) en esta realidad crea una paradoja que pone en riesgo la existencia del universo. De ese momento en adelante, el resto de los episodios lidian en como cada uno de los personajes centrales se enfrenta con la posibilidad del final de todo.

Están los que encuentran su destino y se aferran a él, como Luthor y Diego quienes respectivamente se sienten cómodos en los roles de compañero romántico y padre. Y están los que se rehúsan a aceptar su destino, como Allyson, quien vive la amargura de estar en una realidad donde su hija no existe, y Five, quien no puede resistir el tratar de detener un desastre. Mientras que el toque liviano de la serie se manifiesta en ver como Klause sigue tratando de sanar la herida causada por la infancia traumática con su padre adoptivo.

Eventualmente todas estas historias quedan atadas al evento que apunta a lo que podría ser la cuarta temporada. La razón por la cual esto es frustrante es porque el clímax no es el momento más deslumbrante de la temporada y porque todo parece indicar que vamos a volver a ver estos personajes en otra realidad alterada donde habrá otro apocalipsis a la vuelta de la esquina. Quizás dos o tres episodios de verlos en unas vacaciones o resolviendo un misterio más simple le de terreno creativo más fértil a esta serie .