“Tick, Tick... Boom!”, la producción de Netflix que estrena esta semana en la plataforma digital y que ya está exhibiéndose en la salas de Fine Arts de la Isla, ha sido diseñada como un voltaje de creatividad expresionista.

Desde el primer encuadre del debut de Lin-Manuel Miranda como director de cine queda claro que este es un filme repleto de amor. Amor por todas las posibilidades del medio. Amor por todas las libertades creativas que hay cuando se trabaja en un musical para la pantalla grande; y más que nada, amor por el espíritu de Jonathan Larson, el dramaturgo que revolucionó el musical de Broadway con “Rent”.

Lin-Manuel Miranda debuta como director de cine con la cinta "Tick, Tick... Boom!" (Suministrada Suministrada)

Además de constantemente ser una oda a la magia particular de un musical cinematográfico, el filme es un estudio de personaje de un genio que está al precipicio de perderlo todo. El Jonathan Larson de este filme, interpretado maravillosamente por Andrew Garfield, en un momento bromea y se declara “el futuro del teatro musical”, pero el filme retrata el momento en que esto entra en riesgo de nunca suceder. En 1990 y a punto de cumplir 30 años, Larson esta en una encrucijada. Seguir con sus ambiciones de producir un musical que no ha recibido ningún tipo de interés de ningún productor de teatro o abandonar ese sueño por una vida convencional junto a su pareja (Alexandra Shipp).

PUBLICIDAD

Aunque esto registre como un conflicto simple, Miranda crea una plataforma maravillosa para que el dinamismo de este conflicto interno sea tangible para el público. La mejor forma de explicar el talento que tiene como director es la precisión de como maneja el medio. Al igual que su protagonista, Lin-Manuel Miranda no está atado a ninguna convención particular y se deja llevar por el terreno emocional que está siendo expresado en cada uno de los números musicales. Eso significa que hay secciones de este filme donde Larson está en tarima teniendo un monólogo existencial en público con toques obvios de Bob Fosse en “All That Jazz” y otros donde Miranda explota la acción paralela y la manipulación de tiempo y espacio que libera las composiciones de Larson a vibrar en pantalla de un sinnúmero de formas inesperadas y efectivas.

Por más impresionante que sea el trabajo de Lin-Manuel Miranda en su debut como director, la verdadera revelación del filme es Andrew Garfield. Esta es indiscutiblemente la mejor interpretación de su carrera. De primera instancia lo que impresiona es su habilidad para las exigencias de un musical. Sin embargo, su interpretación aquí logra una escala emocional impresionante que está presente en los momentos musicales más grandes e igual de potente cuando su director decide colocarlo detrás de un piano y dejar que la cámara descanse sobre su talento.

Con “Tick, Tick Boom!” Lin Manuel Miranda reafirma su obsesión con figuras enigmáticas que tuvieron poco tiempo para dejar una marca trascendental en su la historia. En esta ocasión su triunfo reside en que el enigma central se transforme en un hombre de carne y hueso que funciona como el trampolín a una experiencia cinematográfica llena de dinamismo y magia.