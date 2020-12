Quizás sea por la expectativa que crea el que “News of the World”, largometraje de Universal Pictures que estrenó este jueves en los cines de Puerto Rico, sea la segunda colaboración de Tom Hanks con el director Paul Greengrass (“Captain Phillips”). También es bien probable que no estemos acostumbrados a ver al protagonista de “Forrest Gump” y “Saving Private Ryan” en películas promedio. La realidad del caso es que este nuevo filme de Tom Hanks tiene todo el potencial de ser un filme excepcional, pero lo que llega a la pantalla no es particularmente memorable.