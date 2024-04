Un documental, una serie y un libro para entender el caso de O.J. Simpson

Conocer sobre la vida de Orenthal James Simpson, mejor conocido como O.J. Simpson, un renombrado jugador de fútbol americano y actor de Hollywood, quien falleció este 11 de abril de 2024, es bastante fácil.

Basta con hacer una búsqueda en Internet para conocer información del hombre que se hizo famoso-además de por su carrera deportiva y artística-, por haber sido absuelto de los cargos de doble asesinato de su exesposa Nicole Brown Simpson y su amigo Ronald Goldman.

Sin embargo, si quieres adentrarte más en los hechos que ocurrieron en 1994 y el juicio se extendió hasta octubre de 1995, cuando Simpson fue declarado no culpable de ambos cargos, tienes estas tres opciones, en tres formatos distintos.

1 / 13 | Fallece O.J. Simpson a sus 76 años. Orenthal James Simpson fue una celebridad estadounidense que por muchos años competió en la NFL y posteriormente como actor en algunas producciones de Hollywood. - Sal Veder

“El crimen de O.J. Simpson”

Formato: Documental

Año: 2020

Este documental parte de una serie de cartas y escritos y un diario inédito de la exesposa de O.J. Sipmson, Nicole Brown Simpson, meses antes de aparecer muerta, en un documental que revisa el que fuera llamado “juicio del siglo”.

El documental es narrado por la hermana de la fallecida, Tanya Brown, lo que dio una nueva perspectiva sobre el juicio al deportista, que el mundo siguió en directo desde la sala del tribunal y en el que escuchó los detalles de las pruebas y vio la brutalidad de la escena del crimen. Tanya Brown narra con las palabras de la propia víctima un diario que ni siquiera la familia sabía que existía.

Además, ilustran el documental, imágenes de archivo del viaje de Nicole a Los Ángeles, su encuentro con O.J. Simpson, su romance vertiginoso y, más tarde, las aterradoras llamadas telefónicas que realizó a emergencias y los textos que escribió semanas antes de su muerte.

Un recorrido hasta el veredicto del juicio, con cartas y videos caseros de la familia e inéditos relatos de los familiares y amigos más cercanos de Nicole.

También se incluyen reflexiones de abogados, policías y periodistas sobre el caso, que investigaron y siguieron los acontecimientos que condujeron a los trágicos asesinatos en la ciudad californiana de Brentwood en 1994.

“The People vs O.J. Simpson”

Formato: Serie

Disponible en: Apple TV+, Fandango y Prime Video

Año: 2016

“The People vs O.J. Simpson: Crime Story” cuenta con la actuación estelar de Cuba Gooding Jr. como el famoso exfutbolista norteamericano que fue acusado y absuelto por el asesinato de su exesposa y un mesero, y la participación de reconocidos actores como Sarah Paulson (Marcia Clark), Selma Blair (Kris Jenner), Courtney B. Vance’s (Johnnie Cochran), John Travolta (Robert Shapiro), David Schwimmer (Robert Kardashian), Kenneth Choi (juez Lance Ito), bajo la dirección de Ryan Murphy (“Glee”, “American Horror Story”).

La producción de 10 episodios recibió excelentes críticas de los medios especializados. Además, está considerada como una de las mejores producciones de 2016 y recibió importantes premios en la industria: 5 Emmy, dos Golden Globe y cuatro Critics Choice Awards, por mencionar solo algunos.

“If I Did It: Confessions of the Killer”

Formato: Libro

Disponible en: Amazon

Año: 2007

Simpson escribió una autobiografía tras su absolución, originalmente titulada “I Did It” (“Lo Hice”). En el libro, Simpson escribe sobre una supuesta descripción hipotética de los asesinatos de Brown Simpson y Goldman.