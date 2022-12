Todo lo que es viejo es nuevo y extraordinario en la versión de Pinocchio de Guillermo Del Toro, largometraje de Netflix que esta semana hace su debut en la plataforma digital después de un estreno limitado y breve en cines. Es casi milagroso cómo el cineasta mexicano, que en esta producción codirige con Mark Gustafson, le brinda un contexto nuevo, rico y profundo tanto al personaje titular como al proceso de animación “stop motion”. El resultado es un filme con una propuesta audiovisual espectacular que desafía la noción que una producción animada tiene que ser para niños.

Para el que conoce la filmografía de Del Toro, no será ninguna sorpresa que los visuales de la película carguen con una creatividad subversiva, diseñada para alimentar y deslumbrar la pupila del espectador con cada encuadre. Aún más impresionante es lo que el guion del filme hace con la trama de una historia que se ha adaptado para la pantalla grande en varias ocasiones. Esta versión de Pinocchio no es un cuento para que los niños aprendan el valor de la obediencia y de no mentir.

El núcleo emocional de este filme está atado al dolor que siente Gepeto al haber perdido a un hijo y cómo Pinocchio es una figura que lo hace revivir ese trauma antes de poder sanarlo. A eso se le suma toda una sección que posiciona a Pinocchio en Italia en medio del fascismo de Mussolini y los estragos de la Segunda Guerra Mundial. En esa sección de la historia, la marioneta de madera, que tiene el alma de un niño, se convierte en una herramienta de resistencia. La sensibilidad particular de Del Toro posiciona la desobediencia de Pinocchio como un acto de heroísmo.

Guillermo del Toro en el set de "Pinocchio". (The Associated Press)

Esa es solo una de las muchas formas en que el filme logra darle complejidad al personaje titular. Parte del ingenio del guion es que logra que cada interacción con Pinocchio active una herida emocional en los personajes que lo rodean. Algunos logran sanarlas, mientras que otros son consumidos por ellas. El que un final feliz no esté garantizado es solo una de las formas en que Del Toro deja claro que su interés principal es crear una versión de esta historia que pueda ser apreciada por los adultos del público. Su meditación sutil y emotiva sobre la mortalidad, su tono agridulce, el humor sagaz de sus números musicales y la creatividad maravillosa de la animación más que justifica tener otra versión de esta historia.