Validan el respeto y la paternidad de una pareja homosexual en el estreno de “Padres”

“Tengo muchos nervios porque al fin me voy a ver. Siempre me pasa con las películas, porque el fin del cine es distinto al del teatro. Cuando me siento a ver la película con toda la gente alrededor se crea otra expectativa al uno ponerse a analizar el trabajo y a pensar en cómo la gente reacciona. Es una experiencia bonita y por eso amo poder hacer cine”, dijo con entusiasmo el actor que en otros filmes ha interpretado personajes homosexuales.

“Esta película está contada de una manera muy linda y con mucho respeto. Eso fue lo más que me llamó la atención del guion y el contexto en el que está la película. El mensaje de la película va por la línea de respetar los derechos de todos los seres humanos por igual y este personaje es así. Tengo muchos amigos ‘gays’ que son algunos padres, así que me asesoré con ellos porque no quería sumar un personaje por hacerlo y ya. Para mí es una realidad muy cercana y palpante y eso me ayudó mucho con el desarrollo del personaje. Es bueno que este tipo de película presente el respeto como pilar en la sociedad, en una familia y en las parejas”, mencionó Luciano, que ha estado varias veces en la isla y siempre que viene para un proyecto se asombra con la cantidad de talento y “buenos y preparados actores que tiene Puerto Rico”.