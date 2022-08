Durante los últimos tres meses los estudios de Hollywood han estado lo más cerca de experimentar una temporada de verano típica a la que se tenía antes de la pandemia. Aproximadamente cada dos semanas hubo estrenos de altos presupuestos que tuvieron éxito en la taquilla. Un contraste bastante grande con el verano pasado, cuando los estudios dejaron mucho espacio entre cada estreno que fue seleccionado como digno de llegar al cine, mientras las diferentes plataformas de “streaming” se encargaron del resto de los estrenos.

Lo que no parece haber cambiado es el tipo de película que tiene éxito en esta temporada. El verano de 2022 comenzó con una superproducción de Marvel, “Doctor Strange and the Multiverse of Madness”, que rompió records de taquilla y alimentó el furor de los fanáticos de estos filmes. Típicamente esto fue seguido por más secuelas (“Jurassic World Dominion” “Thor Love and Thunder”), spinoffs (“Lightyear”, “DC League of Super Pets”) y precuelas (“Minions The Rise of Gru”).

Sin embargo, vale la pena resaltar que el éxito en la taquilla se extendió a otro tipo de película. Entre ellas “Elvis”, un drama de Baz Luhrman que apela a la demográfica que se toma su tiempo en llegar al cine durante el verano: adultos mayores de 25 años. Hasta el momento la película que dramatiza la vida del Rey del Rock and Roll ha recaudado más de 120 millones en la taquilla. De la misma forma, el público le ha dado su apoyo a “contenido original” en el cine en filmes animados (“The Bad Guys”) y variaciones interesantes del género de horror (“Black Phone”, “Nope”).

Con el éxito de todas estas producciones, los ejecutivos de los estudios definitivamente pueden declarar el verano del 2022 como el momento post-pandemia donde las masas decidieron regresar al cine con regularidad. Aún así, la temporada fue dominada por un toque retro que se manifestó en el éxito gigantesco de “Top Gun Maverick”. En cualquier verano antes del 2020 hubiera sido típico el triunfo de una secuela protagonizada por Tom Cruise. Lo que no se debe olvidar es que los más de 641 millones que se han recaudado han sido para la segunda parte de un filme que estreno hace 36 años y protagonizada por un actor cuyo éxito en la taquilla se ha visto limitado a secuelas de “Mission Impossible”. A eso se le suma el que la avalancha de reacciones positivas al filme, de los críticos y de los espectadores que acudieron al cines esos primeros fines de semana, han logrado que el filme trascienda y no se limite a venderle taquillas a los que vieron el filme original en el verano de 1986.

Esa expansión de audiencia no parece haber sucedido con los títulos que estrenaron durante esta temporada en las plataformas de “streaming”. El único estreno que tuvo un impacto masivo y logró capturar los números y la fascinación de la masa fue la cuarta temporada de “Stranger Things” en Netflix. En contraste, los estrenos de Marvel (“Ms Marvel”) y Star Wars (“Obi-Wan Kenobi”) en Disney Plus generaron mucho debate entre en las redes sociales, pero sus números no indican que los títulos lograron expandir su audiencia más allá de los que ya eran fanáticos de esas franquicias.

Agosto será el mes que determina si lo que ha sucedido en los últimos veces en realidad se puede declarar como una tendencia en la forma en que se está consumiendo el entretenimiento comercial de Hollywood. En “streaming”, Disney sigue apostando a sus propiedades pre vendidas principales con más series para los universos de Marvel (“She Hulk”) y Star Wars (“Andor”) para Disney Plus y ha colocado la oferta más reciente de la franquicia de “Predator” (“Prey”) en Hulu, mientras que Netflix busca repetir el éxito de “Stranger Things” con su adaptación de “The Sandman”, la serie de comics de Neil Gaiman que ha mezclado exitosamente elementos de fantasía y horror.

Mientras que en la pantalla grande queda por ver si otras estrellas de cine pueden tener el mismo nivel de éxito que tuvo Tom Cruise este verano. El mes comienza con el único estreno que tiene posibilidad de tener un éxito comercial masivo. Sony Pictures está apostando a que el junte de Brad Pitt con el director de “Deadpool 2″ en “Bullet Train”, una oferta de acción y humor negro, tenga un impacto considerable en la taquilla. Para expandir esto, el estudio ha montado una campaña que resalta la presencia de Bad Bunny en la película en un rol secundario, lo cual apunta a que el éxito del filme depende de que todo tipo de público decida ir a verlo en el cine.

El resto de la agenda de estreno en los cines está dominada por filmes independientes que van a tener estrenos limitados (la cinta de terror “Bodies, Bodies, Bodies”, y “Three Thousand Years of Longing”, con Tilda Swinton e Idris Elba) o filmes que van a estar disponibles en forma simultánea en las plataformas de “streaming” (“Orphan First Kill”, cinta que sirve de precuela a la cinta “Orphan” de 2009; y “Thirteen Lives”, con Colin Farrell y Viggo Mortensen, dirigida por Ron Howard y basada en hechos reales ocurrido en Tailandia, sobre doce jovencitos y su coach atrapados en unas cuevas inundadas, en el 2018).