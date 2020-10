Los adolescentes Giuseppe Miguel Agrelot, Jossan López, Leyson Andreck y Fabriccio Borda no tenían idea de qué se trataba el famoso grupo juvenil puertorriqueño Menudo, que se originó en 1977, ni del impacto que tuvieron a nivel mundial. No fue hasta que se dio la oportunidad de audicionar para la serie televisiva “Súbete a mi moto”, que sus padres y madres comenzaron a mostrarle videos.

Luego de aprenderse libretos, coreografías y viajar a México para transformarse, grabar y darles vida a los integrantes originales Fernando Sallaberry, Oscar Meléndez, Carlos Meléndez y Nefty Sallaberry, además de Ricky Meléndez que fue interpretado Marcelo Otaño, les queda la satisfacción de haber formado parte de una producción que pretende trasladar a los fanáticos y llevarlos a revivir lo que fue el fenómeno musical latinoamericano más influyente en la industria de la música.

Durante la grabación de la serie "Súbete a mi moto", los actores juveniles compartieron con Ricky Meléndez. (ELNUEVODIA.COM)

Por eso, el pasado martes, cuando “Súbete a mi moto” se estrenó en Puerto Rico a través de Wapa TV, estos se unieron y celebraron con un “viewing party” al aire libre con una pantalla grande, donde los gritos y la emoción de los presentes les sorprendió. Los actores, siendo parte de la primera generación de Menudo, por cuatro meses estuvieron grabando y aparecieron en los primeros dos capítulos de la serie, que además estrenó en Amazon Prime Video.

“Hubo mucha gritadera. Había par de amistades, algunos familiares y vecinos que salieron de sus casas, que se sentaron en sus sillitas de playa para verlo en un ‘big screen'. Estuvo bien cool”, contó Giuseppe Miguel Agrelot de 13 años, quien lleva el nombre de quien fuera su bisabuelo, el legendario comediante conocido como “Don Cholito”, para quien fue su primera experiencia actoral.

Aunque no todos cantan, aseguran que si se pudieran remontar a los años 70 u 80 y se les diera la oportunidad de audicionar para el grupo juvenil, accederían, con excepción de Fabriccio Borda, quien declinaría hacerlo.

“Aunque yo iría y me comería el show, pero lo que se presenta es una historia suavizada de lo que pasó en vida real. Edgardo Díaz sí los ponía a trabajar y era duro. No podían ir por ahí a cualquier lugar y vivirse su niñez, aun cuando eran niños. No los ponía a descansar y eso estaría muy fuerte. Para él todo esto era un negocio, como él dice. Ya yo había visto un poco de información y lo dicho sobre los integrantes que, no los ponía a descansar. Como lo veo en la serie es una versión más suavizada de lo que en verdad pasó. Como Edgardo fue quien lo contó”, comentó Borda, de 14 años, al también referirse a las diferentes controversias sobre la historia narrada.

“No era justo ponerlos a trabajar así. Menudo era una cosa así bien grande y me encanta, pero he visto videos en los que la seguridad tenían que alejarlos de las fans. Menudo eran todo para las fans y tuvieron que usar hasta manguera de presión para alejarlas de ellos. No sé, no me gustaría entrar a un país así”, añadió por su parte Jossan López, de 13 años.

En cuanto a la experiencia al actuar, en el caso de Agrelot comparte que fue retante interpretar el papel de Fernando Sallaberry por el modo en que articulaba al hablar y cantar.

“Tuve que ver vídeos y fotos de cómo articulaba y actuaba. Fue bastante retante para poder articular como él lo hacía, había que dejar un espacio adecuado de boca. Es que abría la boca bien grande y se me hacía difícil, tuve que practicar mucho. En cuanto al baile, buscaba las coreografías por YouTube para poder aprendérmelas bien, aunque también nos enseñaban los bailes”, manifestó Agrelot, quien dice haber heredado la vena artística de su bisabuelo, quien ha sido parte de su inspiración para adentrarse en el mundo de las artes.

Giuseppe Miguel Agrelot, biznieto del recordado "Don Cholito", encarna a Fernando Salaberry en la serie. (ELNUEVODIA.COM)

Por otra parte, López resaltó que debían proyectar lo juguetones que se mostraban los integrantes de la agrupación para hacer reír a su fanaticada, así como su coquetería. Asimismo, recordó la escena en la que se presentaron con la canción “Fuego”, donde sintió la intensidad de las fans.

De otro lado, Borda a través de su caracterización de Nefty Sallaberry dice que tuvo que reflejar la tristeza que este demostraba en su desempeño ante su inminente salida del grupo. “Nefty era el típico tristón porque no se quería ir del grupo y yo tenía que proyectar esa tristeza”, añadió.

El menor de los actores, Leyson Andreck de 11 años y cuya madre es actriz, asegura que le fue súper bien y que tuvo una gran lección con esta experiencia. “No debemos rendirnos y hay que tener una buena actitud con la producción y los compañeros”, dijo el adolescente, quien ha tenido la oportunidad de actuar en otras producciones, como la película “Trail of Ashes”, que aún no ha estrenado.

Los jóvenes actores, quienes aseguran que disfrutaron el proceso de transformación, incluyendo el uso de pelucas, conversaron además sobre la importancia de contar con el apoyo de sus respectivas familias para continuar en la actuación.

Así mismo agradecen la oportunidad de haber actuado junto a actores y actrices como Linette Torres, Maricarmen Aviles, Marisol Calero, Luis Gonzaga, Yamil Ureña y Sian Chiong, entre otros.

Esta noche, a partir de las 7:00 p.m. Wapa TV continúa presentando la serie “Súbete a mi moto”.