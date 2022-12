LOS ÁNGELES - Cuando el 27 de marzo pasado Will Smith propinó una cachetada al anfitrión de un premio en los Oscar, Chris Rock, una gran onda de críticas ante la violencia en el escenario puso en automático la idea de que sus tiempos de estrella de Hollywood habían terminado.

Con el estreno de “Emancipation” (2022) el ganador de la Academia por King Richard (2021), regresó para presentarse, esta vez, como un hombre antiviolencia y que usa su profesión de actor para denunciar sus consecuencias. La producción de Apple TV+ que se estrena el 9 de diciembre en su plataforma, fue filmada en el verano de 2021 en Nuevo Orleans, medio año antes de que Smith descarrilara su carrera en la entrega 94 del Oscar.

La ironía sucede en una historia que gira alrededor de Peter (Smith), un hombre víctima de la violencia a golpes en la era de la esclavitud en Estados Unidos, cuyas fotografías fueron medulares en la sensibilización y futura abolición de la esclavitud en Estados Unidos.

“Hice ‘Emancipation’ para voltear al sitio en que nos encontramos hoy en Estados Unidos, sumando todos los cambios que están sucediendo a través del mundo”, explicó en la presentación de la cinta, realizada en Los Ángeles. “Elegí el proyecto porque deseaba que sirviera de recordatorio del final trágico que puede devenirse del dolor y brutalidad entre las personas. Quise crear algo con el director Antoine Fuqua (Training Days), que fuera brutal; pero que llevara al espectador a abrir su corazón a la compasión y a la empatía”, añadió Smith.

El nacido en Filadelfia usó la premier de este filme para tomar algo de distancia de los hechos del Oscar 2022, después de una serie de actos de contrición que iniciaron el 29 de julio con un video pidiendo públicamente disculpas al comediante Rock y luego, este inicio de semana siendo invitado por Trevor Noah a su show nocturno de televisión en donde revivió las acciones luego de que Chris hiciera una broma a su esposa Jada Pinkett Smith. “Fue una noche espantosa. Estaba pasando por algo. No es justificación, pero fueron un conjunto de muchas cosas. Algo más complejo. Fui en parte ese niño que vio a su padre golpear a su madre. Y todo estalló en ese instante. No es lo que quiero ser”, le dijo Smith a Noah. En esta ocasión, Will fue menos frontal sobre lo sucedido a inicios de año; optó por hacer un contraste indirecto entre su personaje y lo que vive una figura reconocida de Hollywood, rodeado de problemas diferentes: “Me sorprendió su enfoque de vida (el de su personaje) lleno de gratitud, creo que ese nivel de fe era su cualidad central y poder cultivar eso es algo que quisiera hacer yo mismo”, dijo.

Desde la izquierda, Imani Pullum, Will Smith, Jeremiah Friedlander, Landon Chase Dubois, Charmaine Bingwa y Jordyn McIntosh en una escena de "Emancipation". (Quantrell Colbert)

Ubicada en tiempos de la esclavitud, “Emancipation” sigue los pasos de Peter, esclavo de la vida real cuyas cicatrices difundidas en una fotografía por todo Estados Unidos encendió en 1863 el movimiento social de abolición. El productor Joey McFarland cargó la imagen en blanco y negro frente a la prensa internacional, como símbolo de la inspiración del filme. “Esa foto la vi cuando era muy jovencito y ahora creo que cada una de esas cicatrices son historias para contar. No fue solo una vez que lo golpearon, sino toda una vida. En las cosas que escribió Peter incluso habló de una golpiza que lo dejó en estado de coma. Y él dijo que estando en coma se encontró con Dios. Y cuando despertó aún vivo, él estaba en un nuevo sitio de fe y revelaciones”, explicó Smith. “Ese fue uno de los aspectos más interesantes para mí, cuando me puse a ver la diferencia de significado entre fe y revelación. Fe es cuando estás tratando de aguantar, revelación es cuando tú escuchas la voz. Peter llegó a un nivel de consciencia en que yo mismo aspiraría a estar”, reiteró el actor, de 54 años.

Acompañado por su esposa, Jada Pinkett Smith y sus hijos, entre ellos Jaden y Willow Smith, el también llamado “Príncipe del rap”, no dejó de hablar del impacto de personificar a un hombre espiritual. “Mi momento favorito del filme es cuando, entre el infierno que está viviendo, caminando entre los pantanos, se detiene para alzar las manos hacia el aire y alabar a Dios. Es un tipo de gratitud en la que él casi está agradecido por su sufrimiento”.

Llegado el momento de su premier, en el teatro de cine ubicado en Westwood, Will hizo reír a la gente cuando los organizadores le pidieron pararse debajo de una luz. “Es una metáfora. Ustedes saben. De pararse bajo un reflector y tenerlo sobre mi cabeza”, dijo antes de agradecer.