Winnie The Pooh tendrá una escalofriante película de terror. Durante los últimos años, el mundo del cine ha sido testigo de cómo se tomaron historias y personajes clásicos para construir películas con muchos cambios o, a veces, hasta con un sentido directamente opuesto al del producto original.

El listado a continuación repasa una serie de producciones que se alejaron de lo que mostraban en primera instancia e intentaron imponer una nueva impronta o mostrar un costado inexplorado.

Winnie the Pooh: Blood and Honey. Es la perturbadora película de terror que ya se filmó y que se encuentra en posproducción. Con la dirección de Rhys Frake-Waterfield, en este filme, el oso y Piglet buscan venganza porque Christopher Robin los abandonó . Hambrientos y cada vez más salvajes, salen en busca del joven al verlo volver al bosque y terminan al acecho de una cabaña en la que se encuentran estudiantes universitarias.

El uso de los personajes es posible porque ya se cumplieron los 95 años de derecho de autor de los cuentos infantiles de A.A. Milne y ahora son de dominio público . Por ese mismo motivo, no se pudo utilizar a Tigger , que apareció por primera vez en 1928. A pesar de que la utilización de los protagonistas originales es libre, Waterfield manifestó la premisa de despegarse claramente de los diseños y conceptos de Disney, para no incurrir en una infracción en ese sentido y evitar las confusiones sobre quienes pudieran creer que se trata de una película infantil.

Otras historias infantiles que han sido reinterpretadas en el cine

Maleficent. Como sucedió en más de una ocasión, la producción toma un reconocido cuento de hadas y lo productores le dan una vuelta de tuerca para mostrar algo distinto. En esta oportunidad, la película de 2014 está contada desde el punto de vista de la bruja . Desde el comienzo de la historia, cuando pierde sus alas, hasta su relación con Aurora, Maléfica tiene un por qué y un motivo para cada una de las decisiones que toma . De esta manera, la trama se enfoca a partir de la mirada de la villana y tiene un interesante giro que sin dudas cambia la esencia de la historia. Dada la relación que construyó con la princesa y el amor maternal que tenía con ella, fue su beso el que posibilitó despertar a La Bella Durmiente y liberarla de su maldición, y no el del príncipe Phillip, que lo había intentado antes sin éxito. La película, dirigida por Robert Stromberg , recibió críticas mixtas por parte de los especialistas. El consenso estuvo en que los puntos más fuertes fueron las actuaciones de Angelina Jolie en el papel protagónico y de Elle Fanning como Aurora. Sin embargo, el guión obtuvo opiniones tanto negativos como positivos.

Snow White and the Huntsman. Esta fue una de las dos remakes que se realizaron en 2012. Después de Espejito, espejito , la película que tenía un tinte infantil y que no logró buenos números en la taquilla, bajo la dirección de Rupert Sanders esta historia buscó ir por un lado completamente distinto. El argumento menciona la muerte de la Reina Eleanor y la asunción de Ravenna, luego de casarse con el Rey Magnus. En esta versión, Blancanieves es encerrada, hasta que escapa cuando se vuelve mayor de edad , porque la hechicera ve que su belleza está amenazada y la manda a llamar para matarla. A partir de allí, el camino que debe recorrer en el bosque junto al cazador Eric está cargado de acción y de escenarios muy imponentes , especialmente en el contraste entre el Bosque Oscuro y el Bosque de las Hadas. Incluso, uno de los siete enanos muere durante el transcurso de la película. A pesar de que los hechos son similares y que están basados en la misma historia, la película está dotada de un tono mucho más oscuro y con enfrentamientos muy gráficos. Lo que más se destacó de la producción de Sanders fue el detallado apartado visual y las actuaciones de Charlize Theron como Ravenna y Chris Hemsworth como Eric . Sin embargo, el guión fue muy castigado , al igual que la interpretación de Kristen Stewart como Blancanieves .

Joker. Estrenada en 2019, contó con una popularidad inmensa y una enorme cantidad de análisis. A diferencia de los otros ejemplos basados en villanos del listado, tiene un tono mucho más oscuro y que no apunta al público infantil. Aunque no aparece el personaje de Batman en esta ocasión, la historia se lleva a cabo en su universo y se cuentan los hechos desde un punto de vista renovado. Las desgracias que golpean la vida de Arthur Fleck, muestran cómo se construyó el Jóker a partir de una sociedad muy cruel e indiferente que existe en Ciudad Gótica. De esta manera, las acciones del Guasón, siempre villano hasta ese entonces, tienen una justificación en la terrible vida que lleva. Esto dio lugar a infinidad de análisis que detallan las posibles críticas y visiones de la sociedad que plantea la película. Sin entrar en ese terreno, lo cierto es que el enfoque es novedoso y plantea una perspectiva de la historia nunca explorada hasta ese entonces . Aunque tuvo algunos detractores, Jóker recibió excelentes críticas y tuvo altos niveles de audiencia . Además de las virtudes de la dirección de Todd Phillips y la ambientación, la película fue sin dudas consagratoria para Joaquin Phoenix en el rol protagónico .

Cruella. Nuevamente Disney se hace presente con una película que trae un nuevo punto de vista a una historia clásica. Décadas después de 101 dálmatas , las películas de 1961 y 1996 basadas en el libro de Dodie Smith, el estreno de 2021 le dio un giro a la historia y la contó desde la realidad de la villana . Aunque esto no se trata de un cuento clásico como en el caso de La Bella Durmiente con Maléfica , sin dudas es una producción muy reconocida dentro del universo cinematográfico de la franquicia. La trama sigue los hechos que ocurren en la vida de Cruella de Vil . Al igual que en los casos de villanos enumerados anteriormente, la historia explica su origen y le da un sentido al sentimiento que moviliza sus acciones . Desde traumas de la infancia hasta una historia familiar oculta, la producción se lleva a cabo en el mismo universo que las películas anteriores y cambia totalmente la perspectiva. Las críticas fueron en general positivas y el trabajo de Craig Gillespie recibió buenas devoluciones por parte de los especialistas. Además del guión, hay un reconocimiento por el trabajo de vestuario, maquillaje y escenarios. En esa misma línea, se destacó la actuación de Emma Stone en el papel protagónico.

