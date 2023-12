“Wonka” debutó con $39 millones en ventas de taquilla en los cines de Estados Unidos y Canadá durante el fin de semana, según estimaciones de los estudios del domingo. Eso supuso un buen comienzo para el musical de Willy Wonka, protagonizado por Timothée Chalamet, que subrayó el atractivo de la joven estrella.

Los musicales han sido difíciles de vender en los cines en los últimos años, hasta el punto de que Warner Bros. minimizó elementos en los cortos y avances de “Wonka” que incluyeran canciones o bailes. En cambio, el estudio enfatizó a Chalamet, el actor de 27 años que logró su segunda película número uno en taquilla después de “Dune” de 2021, que registró un estreno de $41 millones.

Si bien “Dune” fue una aventura de ciencia ficción en expansión y repleta de estrellas, “Wonka” se basa principalmente en el carisma de Chalamet.

“Wonka”, cuya producción costó alrededor de $125 millones y se proyectó en 4,203 cines, fue también el primer gran estreno de Hollywood que se estrenó tras el fin de la huelga de actores de SAG-AFTRA. Chalamet presentó “Saturday Night Live” pocos días después de que terminara la huelga. En su monólogo de apertura, cantó la melodía de “Pure Imagination” sobre “regresar a este mundo mágico donde los actores pueden promover sus proyectos”.

“Wonka”, dirigida por Paul King de “Paddington” y “Paddington 2″, es una precuela de “Willy Wonka and the Chocolate Factory” de 1971, con Chalamet interpretando a un joven Wonka que intenta abrir una tienda de dulces. Su elenco incluye a Hugh Grant, Olivia Colman y Keegan-Michael Key.

Warner Bros. revivió por última vez el clásico de Roald Dahl con “Charlie and the Chocolate Factory” de 2005, dirigida por Tim Burton y protagonizada por Johnny Depp. Debutó con $56.2 millones y finalmente recaudó $475 millones en todo el mundo.

Para alcanzar esos números, “Wonka” necesitará piernas fuertes durante el lucrativo período navideño de asistencia al cine. De su lado hay en su mayoría buenas críticas (84% “frescas” en Rotten Tomatoes) y una reacción positiva de la audiencia (un CinemaScore “A-”).

Chalamet también atrae a compradores de entradas más jóvenes. Los cinéfilos menores de 25 años representaron el 36% de la audiencia, dividida en partes iguales entre un 51% de mujeres y un 49% de hombres. “Wonka” añadió $53.6 millones en ventas de entradas en el extranjero.

Para Warner Bros., es el primero de un trío de estrenos navideños de alto perfil, seguido de “Aquaman and the Lost Kingdom” el 22 de diciembre y otro musical, “The Color Purple” el 25 de diciembre.

Otras películas en cartelera

El único otro nuevo estreno en los cines fue “Christmas With the Chosen: Holy Night”, del distribuidor de temas cristianos Angel Studios. Debutó con $2.9 millones en ventas en 2,094 salas.

“The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes” volvió a ocupar el segundo lugar esta semana con $5.8 millones en su quinta semana de estreno. La precuela de “Hunger Games” de Lionsgate, que ahora recauda $145.2 millones a nivel nacional y más de $300 millones a nivel mundial, se ha mantenido fuerte semana tras semana.

La película más importante de la semana pasada, “The Boy and the Heron” de Hayao Miyazaki, cayó al tercer puesto con $5.1 millones en su segunda semana de estreno. La última película del maestro del anime japonés de 82 años ya ha batido récords para Miyazaki, Studio Ghibli y su distribuidor norteamericano GKids.

Efecto de los Golden Globes

Dado que las películas remanentes conforman la mayoría de las 10 mejores películas en los cines, el otro asunto más notable del fin de semana fue un grupo de contendientes a premios que intentaban dejar su huella luego de las nominaciones a los Golden Globes del lunes.

“Poor Things” de Yorgos Lanthimos, un cuento de hadas surrealista al estilo Frankenstein protagonizado por Emma Stone, se expandió a 82 salas y recaudó $1.3 millones para Searchlight Pictures. La película, que se ampliará aún más en las próximas semanas, está nominada a siete Globos de Oro, incluido el de mejor comedia o musical.

“American Fiction” de Cord Jefferson, protagonizada por Jeffrey Wright como un novelista sardónico, debutó en siete salas de tres ciudades con un promedio de $32,411 dólares por pantalla. “American Fiction” de MGM, nominada a dos Globes, se expandirá a 40 salas la próxima semana. Ganó el premio del público en el Festival Internacional de Cine de Toronto en septiembre.

“The Zone of Interest”, de Jonathan Glazer, un escalofriante drama sobre el Holocausto sobre un comandante nazi y su familia que viven junto a Auschwitz, se estrenó en cuatro salas con un promedio de $31,198 por pantalla. Nominada a tres Globes, se proyectará en un lanzamiento limitado antes de expandirse en enero.

Las más taquilleras

La venta estimada de entradas es de viernes a domingo en los cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Las cifras nacionales finales se publicarán el lunes.

1. “Wonka” - $39 millones

2. “The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes” - $5.8 millones

3. “The Boy and the Heron” - $5.2 millones

4. “Godzilla Minus One” - $4.9 millones

5. “Trolls Band Together” - $4 millones

6. “Wish” - $3.2 millones

7. “Christmas With the Chosen: Holy Night” - $2.9 millones

8. “Napoleon” - $2.2 millones

9. “Renaissance: A Film by Beyoncé” - $2 millones

10. “Poor Things” - $1.3 millones