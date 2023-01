A pesar de tener dos secuencias claves que culminan con momentos de comedia física típica de los tres chiflados, lo más que impresiona de “You People”, es cómo genera sus carcajadas con inteligencia y sin recurrir a caricaturas.

El triunfo del guion de Kenya Barris, quien también está a cargo de la dirección, y Jonah Hill es crear humor alrededor de situaciones incómodas y absurdas sin sacrificar la humanidad de sus personajes. Existe la tentación de clasificar esta producción de Netflix, que estrena hoy en su plataforma digital, como una fusión entre “Guess Who’s Coming to Dinner” y “Meet The Parents”. La realidad es que esto no le hace justicia a la forma en que el humor y la crítica social del filme coexisten de una forma moderna y auténtica.

La trama de “You People” gira alrededor de Ezra (Jonah Hill) y Amira (Lauren London), dos jóvenes que en ningún momento consideraron que su romance interracial sería un problema hasta que tienen que planificar su boda con sus respectivas familias. La madre de Ezra (Julia Louis Dreyfus ) está convencida de que no cuenta con ningún tipo de prejuicio, mientras que el padre de Amira (Eddie Murphy) está más que preparado de señalar cuáles son y cómo afectan el futuro de su hija.

Con Dreyfus y Murphy en estos roles, el filme fácilmente podría colocar su crítica social en un contexto cómico exagerado y pintoresco que libraría al espectador de tener que lidiar con la tensión racial de una forma tangible. El triunfo de la película es preservar su esencia cómica a la misma vez que examina la incomodidad real de la situación.

Jonah Hill y Lauren London en una escena de "You People". (Parrish Lewis/Netflix via AP)

El acierto más grande es no colocar a ninguno de estos dos personajes en un rol antagónico. Sus prejuicios tienen el mismo peso que el instinto de proteger a sus hijos. Julia Louis Dreyfus explota al máximo la ignorancia de su personaje para efecto cómico, pero el que domina el filme es Eddie Murphy con una de las interpretaciones más sutiles y completas de su carrera.

Claramente para los creadores de “You People” es importante que la temática del filme genere una conversación después de que terminen los créditos. Lo que abre el espacio para construir una comedia inteligente y genuina que captura las limitaciones de sus protagonistas sin convertirlos en caricaturas o estereotipos.